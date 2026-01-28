“Rosa es la santa siempre joven, aquella que ha suscitado simpatía y empatía en millones de fieles, no solo peruanos, sino de todo el Nuevo Mundo, y cuyo ejemplo y fama se han difundido por doquier”, afirmó Sor Raffaella Petrini, presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La autoridad vaticana realizó estas declaraciones durante la conferencia titulada “Santa Rosa de Lima, la primera santa del Nuevo Mundo: reflexiones contemporáneas”, celebrada este martes 27 de enero por la tarde en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

El encuentro fue organizado por la embajada del Perú ante la Santa Sede en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con motivo de la próxima inauguración y bendición de una estatua de Santa Rosa de Lima y de un mosaico mariano, donados por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) a los Jardines Vaticanos. Esta ceremonia está prevista para la mañana del sábado 31 de enero.

Durante su intervención, Sor Petrini subrayó que Rosa de Lima estuvo “profundamente comprometida” con la difusión del Reino de Dios y se convirtió en un “apóstol misionero”, sin abandonar la celda que había dispuesto en el jardín de su casa. A su juicio, la santa seguirá mostrando “el rostro joven y sonriente de quien vive en unión con Cristo” a todos aquellos que contemplen la estatua que le será dedicada en los Jardines Vaticanos.

La presidenta de la Gobernación vaticana recordó que la santa fascinó a sus contemporáneos por su extraordinaria belleza y que, al acercarse el final de su vida, a tan solo 31 años, “entró para siempre en la historia de la santidad”.

Sor Petrini destacó además que, gracias a la iniciativa de la CEP, a partir del 31 de enero esa belleza espiritual quedará reflejada en la estatua de la santa peruana que, junto con un mosaico mariano será colocada en los Jardines Vaticanos.

“De este modo —añadió—, la santa estará presente también en el Estado del Sucesor de Pedro, perpetuando un vínculo indisoluble entre esta virgen del Nuevo Mundo y la Sede del Apóstol Pedro”.

Santa Rosa: Misionera perpetua

La conferencia se abrió con el saludo del Cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización —Sección para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares—, quien subrayó que Santa Rosa de Lima es una “misionera perpetua”, también en Filipinas, donde la devoción a la santa fue llevada por los misioneros dominicos españoles.

El encuentro fue celebrado este martes 27 de enero por la tarde en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Crédito: Gobernación del Estado del Vaticano

El purpurado destacó asimismo la profunda popularidad de la santa entre el pueblo filipino, hasta el punto de que una de las fachadas de la catedral de Manila le está dedicada.

A continuación intervino Mons. Carlos Enrique García Camader, presidente de la CEP, quien, debido a la coincidencia con la visita ad limina Apostolorum de los obispos del Perú, envió un videomensaje en el que puso de relieve el papel de Santa Rosa en la historia de la Iglesia.

Posteriormente, el P. Mark Andrew Lewis, rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, recordó que el Papa Francisco había definido a la santa como “un lirio entre espinas”.

Seguidamente, Julio del Valle Ballón, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conectado a distancia, aludió a la fe de Santa Rosa, que la impulsó a preocuparse por los más débiles y a abrirse a la acción de Dios en la historia. Por su parte, el P. Marek Inglot, presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, envió un mensaje en el que se refirió a la “densidad de santidad” del Perú.

Entre los ponentes figuró también el Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y primado del Perú, quien destacó la “teología espiritual” de Santa Rosa, que, siendo laica, vivió con profundidad la centralidad de la dimensión interior.

El encuentro fue clausurado por el nuevo embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Fernando Ponce San Román, que la semana pasada presentó sus credenciales ante el Papa León XIV.

El objetivo de la conferencia fue dar a conocer la figura de Santa Rosa de Lima, primera santa del Nuevo Mundo, a través de su vida y de sus obras, a la luz de los estudios más recientes sobre su persona, situándolos tanto en el contexto histórico en el que vivió como en el mundo contemporáneo.