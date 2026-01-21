El Papa León XIV recibió este miércoles en audiencia al nuevo embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Fernando Ponce San Román, quien le presentó oficialmente sus cartas credenciales en el Palacio Apostólico Vaticano.

El acto tuvo lugar en la biblioteca privada del Pontífice, donde ambos conversaron durante varios minutos tras el intercambio protocolario. Antes de entregar las credenciales, el diplomático peruano expresó su gratitud al Papa tal y como quedó reflejado en el vídeo difundido por el Vaticano: “Es un honor para mí”, a lo que León XIV respondió dándole la bienvenida.

Durante el encuentro, el embajador regaló al Pontífice dos libros del fondo editorial Banco de Crédito del Perú: El primero, titulado Fiestas y Danzas del Perú. Expresión cultural del Perú, se lo entregó con el deseo —según explicó el embajador al Papa— de que recordase su etapa de servicio pastoral en el país sudamericano.

El embajador regaló al Papa dos libros. Crédito: Vatican Media

El segundo libro, Contemplativas Monasterios en el Virreinato del Perú, examina el surgimiento de los monasterios femeninos virreinales que mantuvieron una comunicación constante con el mundo exterior, influyendo decisivamente en la espiritualidad, la economía y hasta la gastronomía de su tiempo.

Pero sin duda el obsequio más especial para el Pontífice fue la copia de la resolución suprema que le otorgó la nacionalidad peruana. León XIV fue misionero en Perú desde 1985, primero en Chulucanas, y regresó al país en 1988 para desarrollar su labor pastoral en Trujillo, donde sirvió durante más de una década.

En 2015 fue nombrado Obispo de Chiclayo. Posteriormente, en 2023, el Papa Francisco lo puso al frente del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano.

Por su parte, León XIV entregó al diplomático la medalla apostólica de su pontificado.

Al despedirse, el Papa dirigió unas palabras de bendición al embajador y a todo el personal de la legación diplomática que lo acompañaba. “Que el Señor los acompañe siempre en favor del pueblo del Perú y en favor de la paz en el mundo”, señaló el Papa.

Un acto enmarcado en los homenajes a Santa Rosa de Lima

La presentación de credenciales se produjo al día siguiente de la proyección en el Vaticano del documental Una Rosa para el mundo, dedicado a la figura y a la devoción universal de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y primera santa de América.

La iniciativa estuvo promovida por la Embajada del Perú ante la Santa Sede con el apoyo del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, lo que ha permitido que la película sea presentada por primera vez en el Vaticano. El acto formó parte de los preparativos para la instalación de una imagen de Santa Rosa de Lima y de un mosaico de la Virgen María en los Jardines Vaticanos, que tendrá lugar el próximo 31 de enero.

La ceremonia de entronización contará con la participación de los obispos peruanos —reunidos en Roma con motivo de su visita ad limina— y del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. Las obras han sido donadas al Vaticano por la Conferencia Episcopal Peruana.

Un documental sobre una devoción global

Dirigido por el cineasta peruano Luis Enrique Cam, el documental Una Rosa para el mundo se estrenó en Perú el 1 de noviembre de 2017, en el marco de la conmemoración del IV centenario de la muerte de Santa Rosa de Lima.

Con una duración de 70 minutos, la película recorre la presencia viva de la santa en más de diez ciudades de cuatro continentes, subrayando la vigencia de su testimonio espiritual en el mundo contemporáneo.

La cinta combina entrevistas con historiadores, religiosas de clausura y especialistas en Lima y Roma, junto a testimonios de fieles que ven en Santa Rosa un modelo de vida cristiana para el siglo XXI. Incluye además imágenes inéditas de reliquias de primer orden conservadas desde hace cuatro siglos en dos monasterios de clausura de la capital peruana.

El documental retrata la devoción a la santa en ciudades como Madrid, Montreal, Manila, Nueva York, Hong Kong, Roma, Sittard (Países Bajos), Buenos Aires, Toronto y Lima, destacando el alcance universal de una figura profundamente arraigada en la espiritualidad latinoamericana.

¿Quién es el nuevo embajador de Perú ante la Santa Sede?

Jorge Fernando Ponce San Román nació el 19 de diciembre de 1966 en Arequipa. Está casado y es abogado, formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Es licenciado en Derecho y posee varios posgrados, entre ellos un máster en Diplomacia, otro en Geopolítica por la Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales, y un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

A lo largo de su carrera diplomática ha desempeñado numerosos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y en embajadas en Argentina, Italia y Estados Unidos, así como en áreas clave de la administración pública, entre ellas asuntos americanos, europeos, culturales, comunicación institucional, gestión administrativa y cooperación multilateral.

Antes de su actual nombramiento como embajador ante la Santa Sede, fue secretario de actividades de la Oficina Presidencial y asesor especializado en asuntos multilaterales y globales.



