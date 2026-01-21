Una Rosa para el mundo, documental sobre la vida y el legado de Santa Rosa de Lima, fue presentado el 20 de enero en la Filmoteca Vaticana a miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede y de la Secretaría de Estado.

Su director, el peruano Luis Enrique Cam, compartió con EWTN Noticias la profunda emoción que le genera que el documental haya cruzado el Atlántico y llegado nada menos que al Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El film se realizó en 2017, en el marco de los 400 años de la muerte de la santa dominica, y su presentación en Roma coincide con la visita ad limina de los obispos peruanos al Papa León XIV la próxima semana, ocasión en la que se entronarizará una imagen de Santa Rosa de Lima en los jardines vaticanos.

Para la acogida de este evento, la Embajada de Perú ante la Santa Sede ha organizado diversos actos culturales sobre la vida de esta santa, patrona de América y Filipinas, entre los que se encuentra la proyección de este documental, cuyo objetivo es mostrar cómo el testimonio de Santa Rosa sigue todavía vivo en diferentes culturas y continentes.

“Es un documental biográfico con una mirada de la presencia de Santa Rosa en el mundo”, explica el director. A su vez, afirma que Santa Rosa “es la peruana más famosa del mundo”, aunque advierte que muchos peruanos desconocen la influencia de la santa en otros países.

El cortometraje, que puede verse en diferentes plataformas como Family Play, fue presentado por el director y por el nuevo embajador de Perú ante la Santa Sede, Jorge Fernando Ponce San Román, que este 21 de enero presentó sus credenciales al Santo Padre.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La santa es descrita en el documental como alguien con un amor a Dios sin límites, que se dedicó sin descanso al trabajo, a la oración y a servir a los enfermos. Para su elaboración se ha contado con historiadores especializados y en él se muestran hallazgos de la vida personal de Santa Rosa hasta ahora desconocidos por el público.

Ejemplo de ello es un cuadro que pertenecía a la madre de la santa, considerado uno de los retratos más fieles de su rostro, y cuya réplica fue bendecida por el Papa León XIV al término de la audiencia general de este miércoles.