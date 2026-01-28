El Papa aseguró este miércoles que la Palabra de Dios “no está fosilizada, sino que es una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la Tradición”.

Al continuar con su ciclo de catequesis dedicado a la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, centrada en la Revelación divina, León XIV se detuvo especialmente en la relación entre la Sagrada Escritura y la Tradición.

En este contexto, el Papa evocó la enseñanza de San John Henry Newman, doctor de la Iglesia, quien en su obra El desarrollo de la doctrina cristiana describió el cristianismo —tanto como “experiencia comunitaria” como en su formulación de “doctrina”— como una “realidad dinámica”.

Desde el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa recordó que esta comprensión está ya presente en el Evangelio, cuando Jesús recurre a las parábolas de la semilla para expresar una vida que crece y madura gracias a una fuerza interior. Se trata, explicó, de “una realidad viva” que se desarrolla en el tiempo sin perder su identidad.

Escritura y Tradición: una unidad inseparable

Siguiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, el Papa subrayó que la Sagrada Escritura y la Tradición “están estrechamente unidas y se comunican entre sí”. “Puesto que ambas proceden de la misma fuente divina, forman en cierto modo un todo y tienden al mismo fin”, afirmó citando el documento Dei Verbum

La Tradición eclesial, explicó, “se ramifica a lo largo de la historia a través de la Iglesia, que custodia, interpreta y encarna la Palabra de Dios.”

Así, el Catecismo de la Iglesia Católica, recordó el Papa citando a los Padres de la Iglesia, también evidencia que “la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la Iglesia antes que en instrumentos materiales”.

El Pontífice evocó también dos expresiones clásicas de la tradición cristiana. Por un lado, la conocida afirmación de San Gregorio Magno: “La Sagrada Escritura crece con quienes la leen”. Y, por otro, las palabras de San Agustín, quien señalaba que una solo “es el discurso de Dios que se desarrolla en toda la Escritura y uno solo es el Verbo que resuena en boca de tantos santos”.

La Palabra de Dios, por lo tanto, señaló el Pontífice, gracias al Espíritu Santo se “comprende en la riqueza de su verdad y la encarna en las coordenadas cambiantes de la historia”.

Custodiar el “depósito” de la fe

En este contexto, León XIV recordó la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo: “Timoteo, guarda el depósito que se te ha confiado”. Un pasaje que la Constitución Dei Verbum retoma cuando afirma que “la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito de la Palabra de Dios confiado a la Iglesia”, cuya interpretación corresponde “al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo”.

El término “depósito”, explicó el Papa, procede del ámbito jurídico y comporta una responsabilidad precisa: “Conservar el contenido, que en este caso es la fe, y transmitirlo intacto”.

Por ello, subrayó que este depósito de la Palabra de Dios “está también hoy en manos de la Iglesia y de todos nosotros”, que, desde los distintos ministerios eclesiales, estamos llamados a custodiarlo “en su integridad, como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia”.