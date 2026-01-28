El Papa León XIV lamentó este miércoles las inundaciones en Mozambique que han provocado víctimas mortales y el desplazamiento de miles de personas.

Al término de la catequesis de este miércoles, en sus saludos a los fieles de lengua portuguesa, el Pontífice pidió oraciones por los afectados por esta catástrofe natural. “Queridos hermanos, mi pensamiento se dirige especialmente al amado pueblo de Mozambique, afectado por devastadoras inundaciones”, afirmó.

El Papa aseguró que reza por quienes han perdido la vida a causa de las lluvias y expresó su solidaridad con las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

“Mientras rezo por las víctimas, expreso mi cercanía a los desplazados y a todos aquellos que les ofrecen apoyo”, añadió, reconociendo también la labor de quienes están prestando ayuda humanitaria sobre el terreno.

Finalmente, encomendó al país africano a la protección divina: “Que el Señor os ayude y os bendiga”.

Las fuertes lluvias registradas en distintas regiones de Mozambique han causado importantes daños en viviendas, infraestructuras y cultivos, agravando una situación humanitaria ya de por sí frágil.

Según la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), las inundaciones en el sur y centro del país han afectado a más de medio millón de personas, sobre todo en las provincias de Gaza, Maputo y Sofala.

Las autoridades y organizaciones internacionales continúan trabajando para cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada.