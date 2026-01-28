Un sacerdote católico que trabajó con Alex Pretti, quien fue asesinado a tiros por agentes federales en Minnesota, afirmó que el hombre era conocido por su "amabilidad" y refutó la versión de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump de que era un violento "terrorista doméstico" y un posible asesino.

Pretti, enfermero de cuidados intensivos, recibió un disparo mientras filmaba a agentes federales de migraciones en una calle de Minneapolis el 24 sábado de enero.

El incidente marcó la segunda muerte a tiros por agentes federales en esta ciudad. Renee Good fue asesinada el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El P. Harry Tasto, quien trabajó con Pretti durante 10 años cuando este era capellán en el Veterans Affairs hospital de Minneapolis, habló sobre la vida del enfermero durante una Misa dominical vespertina en la Basílica de Santa María, transmitida por WCCO.

“El arzobispo nos ha pedido que lo recordemos a él [Pretti] y a su familia esta noche en nuestro culto”, dijo el P. Tasto.

El sacerdote relató que Pretti “era conocido por su amabilidad y delicadeza con los pacientes". "Así que, por favor, no presten atención a la difamación de nuestros líderes nacionales”, expresó.

A las pocas horas del tiroteo, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, publicó en redes sociales que Pretti era "un asesino" que "intentó asesinar a agentes federales". El vicepresidente J.D. Vance repitió la declaración de Miller y atribuyó el incidente a un "caos orquestado" causado por "agitadores de extrema izquierda".

En una publicación en X, Miller también calificó a Pretti de "terrorista doméstico". El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, declaró durante una conferencia de prensa que Pretti intentaba "masacrar a las fuerzas del orden".

Mientras continúan las investigaciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que "la administración está revisando todos los detalles del tiroteo".

Llamados a la oración

El Arzobispo de St. Paul y Minneapolis, Mons. Bernard Hebda, pidió oraciones por Pretti, sus padres y sus seres queridos tras su muerte.

“Si bien tenemos sed de la justicia de Dios y hambre de su paz, esto no se logrará hasta que seamos capaces de liberar nuestros corazones de los odios y prejuicios que nos impiden vernos como hermanos y hermanas creados a imagen y semejanza de Dios”, escribió Mons. Hebda.

En una declaración del 25 de enero, el Arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, recordó a los fieles que "la paz se basa en el respeto a las personas”.

El Papa León XIV “nos recuerda que ‘el Evangelio debe ser proclamado y vivido en todo entorno, sirviendo como fermento de fraternidad y paz entre todas las personas, culturas, religiones y pueblos’”, dijo.

El sacerdote jesuita R.J. Fichtinger, párroco de la parroquia católica Santo Tomás Moro en St. Paul, Minnesota, dijo en la Misa del 24 de enero: “Las acciones que contradicen la ley moral de Dios podemos criticarlas con razón. Los asesinatos de las últimas semanas también pueden ser criticados”.

“Pero debemos aferrarnos a un principio fundamental… que a veces es increíblemente difícil de aceptar”, dijo el P. Fichtinger. “Que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Si no nos aferramos a ese principio fundamental, corremos el riesgo de distanciarnos de la realidad tanto como cualquier otra persona”.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.