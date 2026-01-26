El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, agradeció al Papa León XIV su “liderazgo” en favor de las personas desplazadas por la violencia, los conflictos y las crisis humanitarias en un encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Durante la reunión, Salih expresó su reconocimiento por el compromiso constante del Papa con la defensa de las personas obligadas a huir, en un contexto internacional caracterizado por guerras prolongadas y crisis humanitarias.

Tras la audiencia, Salih destacó en un mensaje en su cuenta oficial de X el valor del respaldo del Pontífice. “Tuve el honor de reunirme con Su Santidad el Papa León XIV y agradecerle su firme apoyo a los refugiados”, aseveró.

El responsable de ACNUR subrayó que, ante los enormes desafíos del desplazamiento forzado en el mundo, la voz del Papa León XIV constituye un punto de referencia mundial que refuerza los esfuerzos de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables y promover soluciones basadas en la dignidad humana.

“Su liderazgo moral y espiritual está profundamente alineado con nuestro trabajo para promover la protección y la dignidad de las personas obligadas a huir en el desafiante contexto global actual”, afirmó en el mensaje en la red social.

El Papa y Scholz en la audiencia de este lunes. Crédito: Vatican Media

En la misma jornada, el Santo Padre también recibió en audiencia privada al presidente de la Fundación Meeting para la Amistad entre los Pueblos, Bernhard Scholz. “Estoy muy agradecido por haber podido ilustrar al Santo Padre, en un ambiente muy cordial, los contenidos del Encuentro y las razones de nuestro compromiso”, afirmó Scholz en un mensaje a través de la página web.

La próxima edición de este destacado festival cultural y de diálogo, celebrado anualmente en agosto en Rímini, Italia, promovido por el movimiento eclesial Comunión y Liberación, tendrá lugar del 21 al 26 de agosto de 2026. Este año llevará por título el último verso de la Divina Comedia de Dante, “El amor que mueve el sol y las demás estrellas”, un lema que subraya la centralidad del amor y la fraternidad como fundamentos del diálogo entre los pueblos.



