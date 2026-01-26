Fidel Sáenz, hijo de Natividad de la Torre, fallecida en el accidente de tren de Adamuz (España) mientras rezaba el rosario, comparte en sus redes una emotiva plegaria: “La oración no nos quita la cruz, pero nos da fuerza”.

A través de su cuenta de Instagram, Fidel, que emocionó a España con su testimonio reiterado de fe poco después del accidente, ha reafirmado su mensaje de fe y esperanza.

Este lunes 26 de enero, bajo el título “El poder de la oración”, el hijo de esta devota católica, miembro de Cursillos de Cristiandad desde hace más de 50 años, ha compartido a pesar del dolor, que mantiene la mirada en el cielo: "Seguimos con el corazón roto y, al mismo tiempo, sostenidos por la fe”.

En el recuerdo a su madre y al resto de fallecidos en “el accidente devastador”, Fidel afirma que, pese a que "nuestro dolor es inmenso y la ausencia pesa como una losa que no podemos levantar”, no pude dejar de "seguir dando testimonio de fe y de luz: mi madre iba rezando el rosario”.

“La oración no nos quita la cruz, pero nos da la fuerza para cargarla”

Aún con dudas humanas, pues “quizás, nunca lo entenderemos todo y tampoco pretendemos hacerlo”, Fidel subraya que “solo sabemos que, en medio del caos, la oración estaba allí. Silenciosa. Fiel. Poderosa”.

“No entendemos los designios de Dios, no preguntamos ‘por qué’, sólo nos arrodillamos y confiamos”, prosigue.

“Hoy más que nunca creemos que la oración no nos quita la cruz, pero nos da la fuerza para cargarla, nos envuelve cuando todo se derrumba y nos recuerda que nunca estamos solos”, añade antes de dar un último mensaje.

“Recen, recen siempre incluso cuando no sepan qué decir, la oración llega donde nosotros no podemos. ¡Dios estaba allí!”, concluye en su emocionante texto.