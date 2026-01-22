El Opus Dei ha confirmado a través de sus redes sociales que, entre las 43 víctimas identificadas hasta el momento tras el trágico accidente de tren acaecido en España el domingo 18 de enero de 2026, se encuentra su miembro numeraria María Luisa Eugui.

Eugui viajaba desde Madrid, donde residía, hacia Huelva para visitar a su hermana Rosa y a su marido, que se encontraba muy enfermo y que falleció poco después.

Según ha detallado Rosa en Onda Cero, hacia las siete de la tarde, unos 45 minutos antes del impacto, llamó a la fallecida durante el trayecto para darle a conocer que su nieta Blanca también viajaba en uno de los trenes que se vieron involucrados en el accidente.

Tras confirmarle que iba a buscar a la joven entre los vagones del tren, el teléfono se cortó. “Le llamé más veces y ya no me cogió el teléfono más”, explicó Rosa, quien cree que ambas llegaron a verse, aunque en el momento de la entrevista radiofónica no lo había podido comprobar con su nieta.

La joven, tras ser rescatada del tren siniestrado, quedó ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba hasta que fue trasladada al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde se recupera de “un montón de fracturas y contusiones”, aunque no corre peligro su vida.

María Luisa Eugui ingresó a los 26 años en el Opus Dei como numeraria, esto es, miembro célibe, y durante muchos años estuvo destinada fuera de España, en especial en Jerusalén, donde pasó 25 años. Al cumplir los 70, regresó a Madrid.