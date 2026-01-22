Nicolás de Cárdenas

Por Nicolás de Cárdenas

22 de enero de 2026
06:39 a. m.

Ene. 22, 2026
06:39 a. m.

El Opus Dei ha confirmado a través de sus redes sociales que, entre las 43 víctimas identificadas hasta el momento tras el trágico accidente de tren acaecido en España el domingo 18 de enero de 2026, se encuentra su miembro numeraria María Luisa Eugui.  

Eugui viajaba desde Madrid, donde residía, hacia Huelva para visitar a su hermana Rosa y a su marido, que se encontraba muy enfermo y que falleció poco después.  

Según ha detallado Rosa en Onda Cero, hacia las siete de la tarde, unos 45 minutos antes del impacto, llamó a la fallecida durante el trayecto para darle a conocer que su nieta Blanca también viajaba en uno de los trenes que se vieron involucrados en el accidente.  

Tras confirmarle que iba a buscar a la joven entre los vagones del tren, el teléfono se cortó. “Le llamé más veces y ya no me cogió el teléfono más”, explicó Rosa, quien cree que ambas llegaron a verse, aunque en el momento de la entrevista radiofónica no lo había podido comprobar con su nieta.  

La joven, tras ser rescatada del tren siniestrado, quedó ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba hasta que fue trasladada al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde se recupera de “un montón de fracturas y contusiones”, aunque no corre peligro su vida.  

María Luisa Eugui ingresó a los 26 años en el Opus Dei como numeraria, esto es, miembro célibe, y durante muchos años estuvo destinada fuera de España, en especial en Jerusalén, donde pasó 25 años. Al cumplir los 70, regresó a Madrid.  

Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.