El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y los legisladores republicanos defendieron las políticas del presidente Donald Trump, relacionadas con el aborto, en la Marcha por la Vida 2026, realizada este 23 de enero.

"Tienen un aliado en la Casa Blanca", dijo Vance en su discurso.

Vance fue el primer político que intervino en el evento, y fue seguido por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el representante Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, líder desde hace mucho tiempo del grupo provida de la Cámara.

Trump y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, se dirigieron a los manifestantes en mensajes de video pregrabados.

En su discurso, Vance dijo: “Una de las cosas que más deseo en los Estados Unidos de América es más familias y más bebés”, y recordó que él y su esposa, Usha, están esperando su cuarto hijo.

“Que quede constancia de que tienen un vicepresidente que practica lo que predica”, dijo Vance.

El vicepresidente dijo que los nombramientos de Trump para la Corte Suprema fueron vitales para revocar Roe v. Wade, a la que llamó "la decisión más importante de la Corte Suprema en lo que llevo de vida".

Dijo que la decisión “puso fin definitivamente a la tiranía del gobierno judicial sobre la cuestión de la vida humana” y permitió al pueblo resolver estas disputas democráticamente.

Vance habló sobre algunas de las victorias provida durante el primer año del segundo mandato de Trump.

Esto incluyó una legislación que impidió que Planned Parenthood recibiera reembolsos de Medicaid, así como también restableció y amplió la Política de la Ciudad de México, que prohíbe que el dinero de los impuestos federales se utilice para apoyar a organizaciones que promueven el aborto en el extranjero.

El vicepresidente también habló sobre la restauración de la protección de la objeción de conciencia para los trabajadores de la salud, la expansión del crédito fiscal por hijo y el indulto de los activistas pro vida que fueron condenados por violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE).

“Construir una cultura de vida requiere persuasión”, dijo Vance.

“Ese esfuerzo va a requerir mucho tiempo, mucha energía y un poco de dinero”, dijo.

El vicepresidente abordó brevemente algunas críticas que la administración ha recibido de miembros del movimiento provida que no están contentos con ciertos acontecimientos.

Algunos defensores de la vida han expresado su preocupación por la falta de acción sobre la píldora abortiva mifepristona, que está siendo revisada por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Otros han expresado objeciones a la exhortación de Trump a los legisladores a ser “flexibles” respecto de los abortos financiados por los contribuyentes en las negociaciones sobre la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible.

Vance pidió a la gente que mirara los éxitos.

“Miren dónde estaba la lucha por la vida hace apenas una década y miren dónde está hoy”, dijo.

En su mensaje de video, Trump celebró muchas de las mismas políticas provida que Vance y agradeció a los manifestantes por sus esfuerzos para "defender a los no nacidos".

“Seguiremos luchando por la verdad eterna de que cada niño es un regalo de Dios”, dijo Trump.

Johnson dijo que un cambio en la política de la administración Trump es que el éxito no se mide sólo por la economía sino también por “la fuerza de la familia estadounidense”.

También habló sobre las medidas tomadas para prohibir que Planned Parenthood reciba reembolsos de Medicaid, diciendo: “Finalmente desfinanciamos los grandes abortos y fue un proceso que se hizo esperar mucho tiempo”.

“Todo niño merece la oportunidad de desarrollar el potencial que Dios le dio”, afirmó Johnson.

Smith hizo referencia a la reciente encuesta marista encargada por los Caballeros de Colón, que mostró que la mayoría de los estadounidenses apoyan al menos algunas restricciones al aborto y aprueban el trabajo de los centros de recursos para el embarazo.

También se pronunció enérgicamente contra la píldora abortiva química mifepristona, a la que llamó “veneno para bebés que mata al feto haciendo morir de hambre al bebé, niño o niña”, y dijo que representa riesgos para la salud de las mujeres.

“Hoy debemos renovar nuestro compromiso de proteger a los más débiles y vulnerables”, afirmó Smith.

En un mensaje de video, Thune calificó el aborto como un “mal que muy a menudo se deja de lado”.

Dijo que los republicanos “seguiremos haciendo todo lo posible en el Congreso para apoyar a las madres y proteger a los niños no nacidos”.

Después de los discursos de los legisladores, la presidenta de la Marcha por la Vida, Jennie Bradley Lichter, instó a los participantes a comunicarse con sus senadores en medio de las negociaciones en curso relacionadas con la atención médica.

Lichter los alentó a pedir a sus senadores que se opongan a cualquier legislación de atención médica que excluya la Enmienda Hyde, que prohíbe la financiación del aborto por parte de los contribuyentes.



Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.