Un proyecto de ley federal de gastos en salud impondría una prohibición que ha estado vigente durante mucho tiempo en Estados Unidos sobre el uso de fondos de los contribuyentes para abortos electivos, conocida como la Enmienda Hyde.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos está lista para considerar el proyecto de ley esta semana, que financiaría los departamentos de Trabajo, Educación y Salud y Servicios Humanos. Los legisladores tendrían que aprobar los proyectos de ley de gastos en ambas cámaras y enviarlos a la Casa Blanca antes del 30 de enero, o el gobierno podría enfrentar otro cierre parcial.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El presidente republicano Donald Trump había pedido a su partido que fuera “flexible” en su enfoque respecto a esta disposición en un proyecto de ley de financiamiento separado. Según un comunicado del 19 de enero del Comité de Asignaciones de la Cámara, liderado por los republicanos, el proyecto de ley de gastos para Trabajo, Salud y Educación incluye la disposición “que protege las vidas de los niños no nacidos” conocida como la Enmienda Hyde.

La Enmienda Hyde, que no es una ley permanente, fue incluida por primera vez como una cláusula adicional en los proyectos de ley federales de gastos en 1976. Desde entonces ha sido incluida de manera consistente, aunque algunas legislaciones y propuestas presupuestarias recientes a veces la han excluido. La disposición prohibiría fondos federales para abortos excepto cuando el niño no nacido haya sido concebido por violación o incesto, o si la vida de la madre está en riesgo.

Katie Glenn Daniel, directora de asuntos legales y consejera política de Susan B. Anthony Pro-Life America, dijo que la enmienda es “una política federal de larga data que ha sido incluida durante las últimas cinco décadas y es popular entre el pueblo estadounidense”.

“Los estadounidenses no quieren pagar por abortos a pedido”, aseguró.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Muchos legisladores demócratas han buscado eliminar esta cláusula en los últimos años, argumentando que limita desproporcionadamente el acceso al aborto para mujeres de bajos ingresos. El expresidente Joe Biden revirtió su apoyo de larga data a la Enmienda Hyde antes de las elecciones de 2020 y se negó a incluirla en sus propuestas de gastos, diciendo: “Si creo que la atención médica es un derecho, como lo creo, ya no puedo apoyar una enmienda que lo haga depender del código postal”. Sin embargo, los republicanos lograron negociar la inclusión de la cláusula adicional en los proyectos de ley de gasto.

En enero de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al gobierno hacer cumplir la Enmienda Hyde. Un año después, Trump instó a los republicanos a ser “un poco flexibles con Hyde” cuando los legisladores negociaban la extensión de los subsidios de atención médica relacionados con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Un portavoz de la Casa Blanca también dijo que el presidente trabajaría con el Congreso para asegurar las protecciones provida más fuertes posibles.

Finalmente, la Cámara aprobó la extensión sin la Enmienda Hyde después de que 17 republicanos se unieran a los demócratas para apoyar el proyecto. El Senado aún no ha avanzado con la medida, donde la cuestión de incluir o no la Enmienda Hyde ha sido un punto de controversia entre republicanos y demócratas.

A mediados de enero, Trump anunció un plan para cambiar la forma en que se distribuyen los subsidios de atención médica. No se mencionó la Enmienda Hyde en el memorando de 827 palabras de la Casa Blanca.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha abogado consistentemente por la inclusión de la Enmienda Hyde en los proyectos de ley de gastos. El 14 de enero, los obispos enviaron una carta al Congreso “para enfatizar en los términos más fuertes posibles que Hyde es esencial para una política de atención médica que proteja la dignidad humana”.

“La atención médica auténtica y la protección de la vida humana van de la mano”, decía la carta. “No puede haber concesiones en estos dos valores combinados”.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.