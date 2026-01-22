El Obispo de Cúcuta (Colombia), Mons. José Libardo Garcés Monsalve, ha animado a vivir el próximo 25 de enero el Domingo de la Palabra de Dios con la convicción de que la Sagrada Escritura es la “luz que ilumina nuestros corazones” y “el caminar diario”.

El Domingo de la Palabra de Dios fue instituido por el Papa Francisco el 30 de septiembre de 2019 con la carta apostólica Aperuit Illis. La intención del Pontífice fue que sea celebrado el tercer domingo del Tiempo Ordinario, “un periodo en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos”, expresando “un valor ecuménico”.

“Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos: esta Palabra ‘está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas’”, escribió el pontífice argentino.

En ese sentido, durante la última emisión del programa La voz del Obispo, de la Diócesis de Cúcuta, Mons. Garcés Monsalve destacó el esfuerzo del fallecido pontífice “porque se recurriera más a la Palabra de Dios para orar, para formarse cristianamente”.

El objetivo, indicó, es resaltar la importancia de la Palabra de Dios al inicio del nuevo año litúrgico para que los católicos la tengan “como luz que ilumina nuestros corazones, esa luz que va orientando el caminar”.

“Hoy, con tantas teorías que aparecen en las redes sociales que a veces lanzan muchos mensajes, hasta equivocados en muchas ocasiones, tenemos que tener un norte, tenemos que tener una luz que nos conduzca, y precisamente esa luz la encontramos en la Palabra de Dios, camino seguro para no equivocarse al tomar decisiones, al realizar muchas actividades”, señaló el prelado.

En ese sentido, destacó el ciclo de catequesis que el Papa León XIV lleva adelante sobre el Concilio Vaticano II, las últimas dedicadas a la constitución dogmática Dei Verbum, que “significa Palabra de Dios”.

Mons. Garcés Monsalve recordó que durante la Misa dominical se leen pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, de las cartas apostólicas o de los Hechos de los Apóstoles, que “siempre tiene algo que decirnos, ¿para qué?, para fortalecer nuestra relación con Dios”.

“Nosotros tenemos muchas posibilidades de profundizar en la Palabra de Dios. En cada Eucaristía dominical hay que ponerle mucha atención porque hay ahí un llamado de Dios para nosotros”, afirmó.

Este año el Domingo de la Palabra de Dios lleva por lema La palabra de Cristo habite en vosotros, tomado de la Carta de San Pablo a los colosenses, el cual “no es una mera invitación moral, sino la indicación de una forma nueva de existencia”, afirma el Dicasterio para la Evangelización en el subsidio elaborado para esta la celebración.

“Pablo no pide que la Palabra sea solo escuchada o estudiada: él quiere que ella ‘habite’, es decir, que tome residencia estable, plasme los pensamientos, oriente los deseos y haga creíble el testimonio de los discípulos. La Palabra de Cristo permanece como criterio seguro que unifica y vuelve fecunda la vida de la comunidad cristiana”, señala el dicasterio para alentar a vivir la jornada del 25 de enero.