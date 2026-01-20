La educación católica tiene el desafío de formar a los alumnos para que hagan un uso sabio de la inteligencia artificial (IA), en el que la persona esté “antes que el algoritmo”, afirmó el fraile dominico Jorge Ferdinando Rodríguez, miembro del Comité Teológico del Episcopado colombiano.

En un artículo publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Colombia, fray Rodríguez indicó que “el contexto de las ‘inteligencias artificiales’” es un llamado a renovarse en “el principio educativo de que las tecnologías deben servir a las personas, no sustituirlas”, y que las tecnologías “deben enriquecer el proceso de aprendizaje, no empobrecer las relaciones y las comunidades”.

“La inteligencia artificial y los entornos digitales deben orientarse a la protección de la dignidad, la justicia y el trabajo; deben regirse por criterios de ética pública y participación; deben ir acompañados de una reflexión teológica y filosófica eclesial madura”, indicó el fraile dominico, citando la carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, del Papa León XIV.

“En tal sentido —añadió el también doctor en Teología y Educación— podemos agrupar estos elementos en lo que el Pontífice denomina ‘una diaconía de la cultura y para las culturas’”.

Para ello, dijo fray Jorge Rodríguez, los docentes católicos están llamados a formarse “también en el ámbito digital” y “evitar todas las expresiones de las ‘tecnofobias’”.

La educación católica, indicó, está invitada a tener entre sus prioridades el formar a los estudiantes “en el uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica”.

Tomando como guía la carta apostólica de León XIV, el fraile dominico también recordó que el Papa ha señalado que “la educación cristiana es una obra coral: nadie educa solo” y que “educar es un acto de esperanza y una pasión que se renueva porque manifiesta la promesa que vemos en el futuro de la humanidad. La verdad se busca en comunidad”.

En ese sentido, citando nuevamente al Papa, fray Rodríguez enfatizó que la finalidad de la educación es “formar ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio”, y no sólo transmitir conocimientos.

Por ello, alentó a las personas involucradas en la educación a fomentar “un humanismo integral que habite las preguntas de nuestro tiempo sin perder la fuente, responder a los cuestionamientos de las personas del hoy inspirados en las fuentes de nuestra tradición”.