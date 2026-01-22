En 2019, el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, una fecha que la Iglesia dedica a poner el foco en la importancia de la Sagrada Escritura para la vida de los cristianos.

Fue establecida el 30 de septiembre de 2019 a través del motu proprio Aperuit Illis, y desde entonces se conmemora cada año el tercer domingo del tiempo ordinario, con distintas actividades y celebraciones que destacan el valor de la Palabra de Dios.

La edición 2026 lleva el lema: “La palabra de Cristo habite en vosotros”, cita tomada de la Carta de San Pablo a los Colosenses

Hoy te contamos cómo se celebrará este 25 de enero el Domingo de la Palabra de Dios 2026 en distintos países de Latinoamérica y en España.

Argentina

El Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica (DeNAPBi) de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ofrece a las diócesis una sugerencia de guion litúrgico pensado especialmente para la celebración eucarística del Domingo de la Palabra de Dios.

Además, en vistas a esta fecha especial, ha preparado diversos recursos que se pueden encontrar ingresando a la web: https://www.denapbicea.org/recursos/domingodelapalabra .

La idea es que este subsidio pueda ser útil para cada realidad local, y a partir de allí, encontrar formas más adecuadas y eficaces para vivir este domingo en plenitud.

Asimismo, en el marco del Domingo de la Palabra de Dios, el DeNAPBi ofrece un ciclo de formación virtual titulado “¿Qué es la Biblia? ¡Pido la Palabra!” conducido por el Pbro. Lic. Gabriel Rodríguez, disponible en YouTube .

Chile

El Arzobispado de Santiago de Chile invita a renovar este 25 de enero el amor por la Sagrada Escritura y a reconocer que la Palabra del Señor “no está encerrada en un libro, sino que permanece viva, ilumina la vida cotidiana y anima la fe de nuestras comunidades”.

Para ello, en la web https://liturgiayespiritualidad.cl/ se puede encontrar un subsidio pastoral que incluye propuestas pastorales, un momento de adoración bíblica y un esquema para la celebración de la Eucaristía, como ayuda para vivir este día de manera más profunda y comunitaria.

Colombia

En el contexto colombiano, la Arquidiócesis de Bogotá ha compartido una serie de insumos y claves pastorales para la vivencia del Domingo de la Palabra de Dios, destacando el significado de esta jornada más allá de su fecha, “como un estilo permanente de vida cristiana”.

En el marco de esta propuesta y mientras recorren el segundo trienio de su Camino Discipular Misionero, denominado “Tiempo para Cultivar la fe”, la Iglesia Católica en Bogotá anima a los bautizados a reavivar la centralidad de la Palabra de Dios.

Para ello, y bajo el lema “Con el corazón se cree”, la Arquidiócesis propone distintas iniciativas que buscan impulsar la experiencia del encuentro orante, personal y comunitario con Jesucristo.

Entre ellas se propone l a Narrativa Bíblica como metodología de aproximación a la Sagrada Escritura , presentada como un camino accesible que invita a los fieles a “habitar” el texto bíblico y a reconocerse como parte viva de la historia de Dios.

Además, se ofrece a animadores de la evangelización y fieles en general una serie de encuentros virtuales orientados a profundizar en la experiencia orante y evangelizadora con la Palabra de Dios, que se desarrollarán los martes 27 de enero, 3, 10 y 17 de febrero. Quienes deseen participar, pueden inscribirse a través de este enlace .

Adicionalmente, se anima a las comunidades parroquiales y a los fieles a mantener espacios semanales de oración con la Palabra, como el denominado “martes de la Palabra”, y a integrar la Sagrada Escritura en los procesos de predicación, formación y vida familiar.

España

En el caso de España, para esta edición del Domingo de la Palabra de Dios, el P. Juan Carlos García Domene, director de la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos), ha preparado un video donde habla sobre la Jornada, la importancia de la Palabra de Dios para los cristianos y la última edición de la Biblia: La Biblia. Escrutad las Escrituras, versión que cuenta con el texto oficial de la Conferencia Episcopal Española y con un índice para escrutar la Palabra, entre otras novedades.

México

En distintas partes de México, las parroquias se preparan para vivir este domingo de manera especial. Es el caso de Madre Santísima de la Luz, en Campeche, que invita a los fieles a llevar su Biblia a las celebraciones dominicales para bendecirlas.

También la Catedral San Juan Bautista, en la Diócesis de Tuxtepec, convocó a los fieles a acudir a Misa con sus Biblias para participar de la celebración, leer la Palabra y orar en Comunidad. Habrá Misas a las 7:00, 10:00, 12:00, 18:00 y 20:00 horas.

La Parroquia San Lorenzo Mártir de Tlacotepec celebrará esta jornada especial con la entrega de Biblias y Rosarios coordinada por el Ministerio de Catequesis Infantil, en las Misas de 7:00, 10:00 y 12:00 horas. Además, invitaron a los fieles a decorar la Biblia con rosas naturales y sugieren llegar 10 minutos antes de cada Eucaristía.

Perú

La Arquidiócesis de Cusco (Perú) dio a conocer una serie de recomendaciones para celebrar este domingo de modo que “la Palabra pase del papel al corazón y del corazón a la vida”.

Para ello, publicaron en sus redes sociales los tres pilares fundamentales de este día: celebración, reflexión y divulgación de la Palabra; como también un “checklist” para vivir este domingo, que incluye entronizar la Biblia en un lugar de la casa; practicar la lectura orante mediante la Lectio Divina; compartir un versículo con un familiar o amigo; y regalar una Biblia a alguien que no tenga.

Por su parte, la Parroquia Santa María de Huachipa, en la Diócesis de Chosica, prepara una jornada especial para este domingo, que llevará el lema “Que la Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza”. Habrá procesión, momentos bíblicos y celebración de la Misa.

La procesión iniciará a las 10:00 horas desde la Capilla San José de Nuevo Paraíso (Sector 5), y culminará en CETPRO La Rosa Blanca, Nievería (Sector 5).

Venezuela

El Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano , a través del área de Animación Bíblica de la Pastoral del Centro de Iniciación a la Vida Cristiana y Celebración de la Fe, motivó a los fieles venezolanos a unirse a esta propuesta del Dicasterio para la Evangelización.

En ese marco, invitó a que los preparativos se realicen tanto en el nivel espiritual —con oración personal y comunitaria— como en el nivel material, mediante una adecuada planificación.

Respecto a esta fecha especial, señalaron que “después del Año Santo, este lema se nos ofrece como una valiosa herencia: una invitación dirigida a toda la Iglesia para volver a poner en el centro el Evangelio, pues toda renovación auténtica nace de la escucha dócil de la Palabra”.

Asimismo, consideraron significativo que la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, el 25 de enero de 2026, coincida con la fiesta de la Conversión de San Pablo, jornada que concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ya que “la Palabra que Cristo dirigió a Pablo en el camino de Damasco marcó profundamente su corazón, hasta convertirlo en el gran evangelizador que conocemos”.

“Hoy corresponde hacer que esa misma Palabra llegue hasta los confines de la tierra, transformando la vida de todos los pueblos al habitar en cada miembro de la Iglesia”, exhortaron.

En ese marco, sugirieron tomar en cuenta el subsidio litúrgico-pastoral ofrecido por la Sección para las Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo del Dicasterio para la Evangelización, con el propósito de “vivir la Palabra de Dios y la oración en comunidad, en familia y personalmente”.