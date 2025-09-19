En el marco del Mes de la Biblia, distintas aplicaciones móviles católicas se han convertido en herramientas prácticas para acercarse a la Palabra de Dios en la vida cotidiana.

Entre ellas destacan Biblia Católica App, Laudate y Hallow, que permiten leer, escuchar y orar con las Sagradas Escrituras desde el celular.

La Biblia Católica App ofrece varias versiones en español, lectura cronológica, marcadores, modo oscuro, reflexiones y la opción de escuchar la Biblia en audio, lo que la hace accesible también para personas invidentes.

“Una de las cosas que estaba en nuestros corazones era compartir la Palabra de Dios, y ahora con toda la gente que tiene dispositivos móviles lo más conveniente era ponerlo en una aplicación para teléfonos”, explicó Arturo Meneses, director de soporte técnico de la App.

El P. Juan Carlos Vásconez, director del podcast Hablar con Jesús, subrayó la utilidad de estas herramientas: “En el mundo actual, que vamos caminando o saltando de una cosa a otra, tenemos espacios muertos en los que la Escritura nos habla con rapidez. Es importante también aprender a profundizar en la Escritura. Yo recuerdo que los sacerdotes antes viajaban siempre con el breviario; ahora todos lo tenemos en el teléfono”.

Para quienes buscan hacer lectio divina, el sacerdote recomienda la aplicación Laudate, que además incluye rosarios, coronillas, vía crucis, meditaciones diarias, el Catecismo y el santo del día. “Lo importante es que te decidas a hacer la lectio divina en tu propio teléfono”, señaló.

Por su parte, la app Hallow combina oración, meditación cristiana, lectio divina y rosarios con música instrumental. También ofrece oraciones clásicas, rosarios en latín, novenas, homilías diarias, desafíos de oración y hasta retiros virtuales.

“Lo principal que me gustaría comunicar a la audiencia es: ¿por qué no darle una oportunidad a una aplicación gratuita que invita a los usuarios a rezar y encontrarse con el amor de Dios que está para todos?”, animó Juan Manuel González, director de Hallow para Latinoamérica.

El P. Vásconez también aconsejó discernimiento al momento de descargar apps religiosas: “Hay que tener cuidado con algunos aplicativos que no son católicos, como los que se basan en la Biblia Reina Valera, protestante”.



