Los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) comenzaron este 21 de enero su peregrinación por las quince diócesis de Corea del Sur, como parte de la preparación para el evento mundial que tendrá lugar en la capital Seúl en el 2027.

Estos símbolos son la Cruz de la JMJ y una réplica del ícono de las Salus Populi Romani, la imagen mariana cuyo cuadro original se custodia en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

La cruz mide 3,8 metros de altura y fue elaborada para el Año Santo de 1983. En el año 2000, San Juan Pablo II introdujo también el icono de la Salus Populi Romani como símbolo de la presencia de María entre los jóvenes.

Ambos símbolos retornaron a Corea del Sur en diciembre de 2025 luego de haber peregrinado por nueve países, incluyendo la capital italiana con ocasión del Jubileo de los Jóvenes.

La peregrinación de la Cruz de la JMJ y de la imagen mariana comenzaron este 21 de enero con la Diócesis de Wonju. Se informó que ambos retornarán a la Arquidiócesis de Seúl en junio de 2027.

Previo al inicio del recorrido, la Arquidiócesis de Seúl celebró el 20 de enero una ceremonia en la Catedral de Myeongdong en la que también estuvieron quince esculturas del logotipo de la JMJ que serán entregadas a cada una de las diócesis.

En su sitio web, la arquidiócesis informó que la ceremonia fue presidida por el arzobispo local, Mons. Peter Soon-taick Chung. “La escultura, que lleva el nombre de cada diócesis, recordará a todos los que se preparan para este evento su vocación y las gracias recibidas”, indicó el prelado.

El arzobispo animó a los católicos a dedicarse con entusiasmo a los preparativos de "un festival de la juventud que acogerá con cariño a jóvenes de todo el mundo", y pidió a Dios que quienes contemplen la escultura reciban ayuda para crecer cada vez más a imagen del Hijo.

El diseño de la escultura es obra del joven voluntario Jung-hoon Cho. La arquidiócesis indicó que “si bien las dimensiones varían ligeramente según la diócesis, cada escultura mide aproximadamente 1500 mm de ancho y 800 mm de alto”.

Las 15 esculturas se enviarán a diócesis de todo el país, sirviendo como símbolo de comunión y unidad dentro de la Iglesia en Corea y apoyando diversos eventos diocesanos y parroquiales durante la peregrinación.

La JMJ Seúl 2027 tendrá lugar del 3 al 8 de agosto de 2027 con el lema Tengan valor, yo he vencido al mundo. De esta manera, Corea del Sur será el segundo país asiático en acoger una JMJ. El primero fue Filipinas en 1995, con el evento realizado en la capital Manila.

Según un informe de 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 11,3% de los más 51 millones de surcoreanos son católicos.