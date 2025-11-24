La organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Seúl 2027 dio a conocer la oración oficial del evento, en cuya redacción participaron 77 fieles de Seúl: los obispos de Corea la afinaron y el Vaticano finalmente la aprobó.

La oración fue difundida por el Comité Organizador Local (COL) de la JMJ Seúl 2027 “en la Solemnidad de Cristo Rey, como invitación espiritual dirigida a la Iglesia universal para emprender juntos el camino de preparación hacia la JMJ de 2027”, señalan desde la organización.

El texto está inspirado en el tema de la JMJ Seúl 2027 “¡Tened valor! Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33) y desarrolla

Una nota de la organización explica que la oración desarrolla cinco temas fundamentales: 1) la gratitud por la llamada universal de Dios y por su amor incondicional, que abraza a todos los jóvenes; 2) la confianza en el Padre, que reúne a los hijos en comunión y unidad; 3) la proclamación de la victoria definitiva de Cristo, que llama a cada uno al valor y a la entrega de sí mismo, reconociendo en la Cruz el triunfo del amor y del perdón.

El siguiente tema es 4) la invocación al Espíritu Santo, «Llama de Amor», memoria viva de los orígenes de la Iglesia en Corea, del martirio y de los frutos de paz, amor y verdad que han moldeado su historia; y finalmente 5) el compromiso de caminar como Iglesia sinodal, peregrina en la escucha, el discernimiento y la corresponsabilidad.

La oración concluye con un pedido de intercesión a la Virgen María, patrona de Corea, y de los santos patronos de la JMJ Seúl 2027.

La oración fue redactada por 77 personas —entre voluntarios, sacerdotes, personal y jóvenes extranjeros— de la Arquidiócesis de Seúl que participaron en un retiro de dos días; luego los obispos de Corea la afinaron en su asamblea plenaria y finalmente el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, presidido por el Cardenal Kevin Farrell, la aprobó.

Al respecto, el cardenal agradeció “al COL de Seúl 2027 por el regalo de la oración a los jóvenes de todo el mundo y por la decisión de hacer pública la oración oficial de la JMJ Seúl 2027 en la solemnidad de Cristo Rey. De hecho, este es el día en que todas las Iglesias particulares celebran cada año la JMJ a nivel local”.

Oración oficial para la Jornada Mundial de la Juventud Seúl 2027

Amado Señor de todos los jóvenes,

te damos gracias por llamarnos a tu amor y a tu infinita misericordia.

Padre nuestro, nos encomendamos a ti.

Que los jóvenes de todo el mundo puedan encontrar consuelo en el abrazo de tu Iglesia

y compartir profundamente la alegría de la comunión y la unidad.

Señor Jesucristo, tú venciste al mundo, ahora y para siempre.

Que cada persona descubra la esperanza que hay en tu llamada a tener valor

y comprenda que la cruz del amor y del perdón es la verdadera victoria sobre el mundo.

Oh Espíritu Santo, Llama de Amor,

con tu mano maravillosa

has sembrado semillas de fe en Corea.

Enciende en nuestros corazones la llama de la fe de los mártires coreanos

y haznos discípulos que vivan el Evangelio de la paz, del amor y la verdad.

Señor, te pedimos que a través de esta peregrinación de la JMJ

podamos escucharnos unos a otros, discernir tu voluntad

y convertirnos en una Iglesia sinodal,

caminando juntos con todo el pueblo de Dios.

Amén.

Nuestra Señora de la misericordia y de la paz,

ruega por nosotros

Santos patronos de la JMJ Seúl 2027

rogad por todos los jóvenes.