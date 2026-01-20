¿Cómo puede la Iglesia local responder al creciente número de bautismos de adultos en Francia? Sobre esta y otras cuestiones reflexionarán los obispos de la región de París durante un Concilio Provincial que se desarrollará del 25 de enero hasta mayo de 2027.

Francia registró un total de 10.384 catecúmenos adultos en 2025, lo que supone un incremento del 45% respecto al año anterior y la cifra más alta de los últimos 20 años.

Este sorprendente récord, marcado por un notable cambio generacional y el creciente acercamiento de adultos jóvenes a los sacramentos de iniciación cristiana, abre en Francia un nuevo horizonte pastoral.

Ante este escenario, las ocho diócesis de la región parisina de Île-de-France —que encabeza la Archidiócesis de París—, junto a la diócesis de las Fuerzas Armadas Francesas, se reunirán en un congreso titulado “Catecúmenos y neófitos: nuevas perspectivas para la vida de nuestra Iglesia en nuestras diócesis”, con el objetivo de buscar una respuesta adecuada y establecer directrices comunes a nivel provincial.

Según recuerda la Diócesis de Île-de-France, desde el Concilio Vaticano II se invita a los obispos de una provincia a discernir sobre la conveniencia de convocar un concilio. Desde entonces, solamente han tenido lugar siete concilios provinciales en el mundo.

Una vez finalizado el concilio, los frutos serán presentados en Roma para su reconocimiento. Aunque los obispos precisan que se trata de “un concilio, y no un sínodo”, afirman que se celebrará con un espíritu de un “enfoque sinodal” y de “caminar juntos”.

Tres etapas diferentes

El Concilio se desarrollará en tres etapas principales. La primera fase de consulta, que pretende orientar las deliberaciones futuras del propio Concilio Provincial y comprender cómo está llamada la Iglesia local a transformarse, arrancará el próximo 25 de enero y se extenderá hasta el 1 de julio.

En esta primera etapa se recogerán las reflexiones de los catecúmenos, neófitos —recién bautizados—, sacerdotes y diáconos, acompañantes del catecumenado —equipos, animadores, acompañantes—, así como de las parroquias, movimientos, capellanías, colegios y escuelas superiores.

Por su parte, la etapa conocida como “deliberación” iniciará en mayo de este año y se realizarán distintas sesiones en el mes de octubre, enero de 2027 y mayo de 2027. Por último, se desarrollará una última etapa de “recepción” en la que, tras la aprobación de los obispos provinciales, el reconocimiento de la Santa Sede y la recepción eclesial, se implementarán las directrices en cada diócesis.

En paralelo, el Consejo Provincial anima al resto de diócesis a lanzar diferentes iniciativas parroquiales con propuestas litúrgicas concretas, centradas en la participación en la liturgia de los recién bautizados.