La Iglesia Católica en Colombia llamó a las disidencias de las FARC a respetar la vida humana en el departamento del Guaviare, luego que los enfrentamientos entre dos facciones armadas provocaran decenas de muertes.

El viernes 16, hombres armados de las disidencias de alias Calarcá ingresaron al municipio El Retorno, donde se enfrentaron con las disidencias de alias Iván Mordisco con el objetivo de quitarles el control del territorio.

Este lunes, el Ejército de Colombia informó que se recuperaron 26 cuerpos de guerrilleros que murieron durante los combates.

En un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Diócesis de San José del Guaviare expresaron su “profunda consternación” por “los graves hechos que condujeron a la pérdida de la vida de un grupo numeroso de personas en el municipio de El Retorno. Nos unimos al llamado del Santo Padre León XIV por una paz desarmada y desarmante”.

Los obispos reiteraron que “estas confrontaciones no causan sino mayor sufrimiento de la población, alta victimización, confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, así como la pérdida de vidas de combatientes, y no combatientes, y crea un clima de miedo que impide la vida ciudadana en armonía y tranquilidad”.

La Iglesia llamó a los grupos armados a comprometerse en “el respeto a los principios y el derecho humanitario”, garantizando “la vida de la población civil, ya muy afectada en esta región del país y de aquellos combatientes, heridos o retenidos durante los combates”.

Asimismo, los alentó “a buscar el diálogo, la concertación como la manera más eficaz de lograr la convivencia ciudadana”.

“Nos unimos en oración por las personas y comunidades del Guaviare, para que alcancen la protección que necesitan y se desarmen los corazones de los violentos”, expresaron los obispos.

Al día siguiente de los enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo informó que sus equipos se habían movilizado a El Retorno “para esclarecer lo ocurrido, dimensionar las afectaciones y acompañar la activación de rutas de protección y asistencia para la población civil”.

En ese sentido, la Defensoría también llamó a los grupos armados “a respetar el Derecho Internacional Humanitario: garantizar la distinción y la protección de la población civil, adoptar precauciones para evitar daños en bienes y personas protegidas y permitir el acceso humanitario seguro y sin obstáculos”.