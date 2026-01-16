Fray Gilson Azevedo, CMES, sacerdote de la Diócesis de Santo Amaro, es el streamer más visto en Brasil en 2025, con 153,8 millones de horas de transmisión en vivo, según una encuesta de la plataforma StreamsCharts.

El estudio considera el total de horas de visualización a lo largo de 2025, abarcando diferentes plataformas digitales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Estos números no hablan de mí”, dijo el fraile. “Hablan de la sed de Dios que tiene el pueblo”, aseguró.

Fray Gilson tiene alrededor de 11 millones de seguidores en Instagram y unos 8,6 millones en YouTube. “Si tanta gente permanece en oración, es porque el corazón humano sigue buscando sentido”.

Fray Gilson transmite los rosarios del alba a las 4:00 a.m. durante la Cuaresma y durante la llamada Cuaresma de San Miguel Arcángel, que se celebra del 15 de agosto al 29 de septiembre, festividad de los Santos Arcángeles.

El 6 de marzo batió récord de audiencia en una transmisión en directo, con 1.160.000 personas siguiéndolo. En sus transmisiones reza el Rosario, canta y medita en la Palabra de Dios.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Internet, cuando se usa con responsabilidad y veracidad, puede convertirse en un espacio para encontrarnos con Dios. Lo que vemos aquí es el Evangelio llegando a lugares a los que tal vez nunca llegaríamos físicamente”, dijo Fray Gilson.

Según el fraile, “cada persona que sigue una transmisión no solo está viendo una transmisión en vivo. Está experimentando la oración. Eso es gracia, no mérito”.

“El silencio también evangeliza. En un mundo tan ruidoso, detenerse a orar ya es un testimonio”, resaltó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital