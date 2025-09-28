El Día de San Miguel Arcángel fue oficialmente incorporado al calendario nacional de Brasil tras la promulgación de una ley sancionada por el presidente en funciones, Geraldo Alckmin, y publicada el 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Unión.

La fecha establecida es el 29 de septiembre, día en que la Iglesia celebra a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y en particular a San Miguel, venerado como protector y defensor de la fe.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La fecha instituida por esta ley tiene por objetivo rendir homenaje a San Miguel Arcángel, reconociendo su importancia histórica y su relevancia para la fe católica del pueblo brasileño”, señala la ley n.° 15.219.

El sitio web de la Presidencia de la República destacó que San Miguel es “símbolo de protección y defensa de la fe, y patrono de la Policía Militar y de diversas ciudades brasileñas, como Uberaba, Nova Iguaçu, São Miguel do Oeste y São Miguel do Iguaçu”.

Una devoción arraigada en Brasil

En el país, San Miguel es celebrado con misas, procesiones y fiestas religiosas en distintas regiones. La institución de la fecha en el calendario nacional, explicaron las autoridades, tiene un carácter simbólico y cultural, sin impacto presupuestario, y reconoce oficialmente una práctica devocional ya extendida en la sociedad brasileña.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En los últimos años ha crecido la práctica de la Cuaresma de San Miguel, que se inicia el 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, y concluye el 29 de septiembre. Miles de fieles participan en esta devoción, de manera especial a través de transmisiones en línea dirigidas por frei Gilson Azevedo, de los Carmelitas Mensajeros del Espíritu Santo, y por el Instituto Hesed.

Una peregrinación nacional

Desde finales de julio se encuentra en curso una peregrinación por Brasil de una imagen de San Miguel Arcanjo procedente del santuario del Monte Gargano, en Italia. La imagen ha recorrido las cinco regiones del país y concluirá su itinerario el próximo 29 de septiembre.

El pasado 12 de agosto, durante una sesión solemne en el Congreso Nacional, la imagen peregrina fue presentada y San Miguel fue proclamado comandante espiritual de la nación brasileña.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital.