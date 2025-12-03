El Papa León XIV nombró a Mons. Evandro Campos Maria nuevo Obispo Auxiliar de Belo Horizonte, Minas Gerais, atendiendo a la solicitud del arzobispo Walmor Oliveira de Azevedo.

El obispo electo pertenece al clero de Belo Horizonte, es rector y formador del Seminario Arquidiocesano Sagrado Corazón de Jesús (Sacej), del Convivium Emaús, y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

“León XIV, nuestro amado Papa, sensible a los desafíos misioneros de la querida Arquidiócesis de Belo Horizonte, nombra a Monseñor Evandro Campos Maria como obispo auxiliar. Sacerdote de nuestro clero, conocedor de nuestras realidades y un servidor dedicado del pueblo de Dios, Monseñor Evandro contribuirá enormemente a la Arquidiócesis de Belo Horizonte en la misión de proclamar la Palabra de Dios”, declaró Mons. Oliveira sobre el nombramiento.

Mons. Evandro Campos Maria nació en Belo Horizonte el 25 de abril de 1974. Tiene 51 años.

Es licenciado en Filosofía y Teología por la PUC Minas, donde también se especializó en Educación Religiosa. Tiene una maestría en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 2002.

En la PUC Minas es profesor de Teología Fundamental, Teología Sistemática y Mariología. De 2011 a 2016, coordinó el programa de Teología de la universidad. Durante ese mismo período, dirigió la escuela diaconal de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, siendo responsable de la formación de candidatos para el diaconado permanente.

Desde 2017 es director del Instituto de Filosofía y Teología Dom João Resende Costa de la PUC Minas y, desde 2018, rector y formador del Seminario Arquidiocesano de Belo Horizonte y del Convivium Emaús.

