El Papa León XIV nombró este sábado a los sacerdotes Antônio Carlos do Nascimento, del clero de Fortaleza y Jânison de Sá Santos, del clero de Propriá, obispos auxiliares de la arquidiócesis Fortaleza.

Según la arquidiócesis, los nombramientos fueron recibidos con gran alegría por el Arzobispo de Fortaleza, Mons. Gregório Paixão, ya que se encontraba sin obispos auxiliares desde julio de 2024.

La arquidiócesis cuenta actualmente con 148 parroquias y está presente en 31 municipios del estado de Ceará, indicó la arquidiócesis, precisando que "se destaca por la vitalidad de sus expresiones religiosas, movimientos, actividades pastorales y nuevas comunidades".

El P. Antonio Carlos afirmó que recibe esta misión con humildad y con un corazón dispuesto a servir aún más a nuestro pueblo y pide a los fieles de Fortaleza que recen por él para que, guiado por la protección de Nuestra Señora.

El nuevo obispo auxiliar electo nació el 22 de noviembre de 1972 en Fortaleza. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 2003.

Obtuvo una maestría en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana y ha realizado varios cursos de actualización en Teología y Derecho Canónico en la Rota Romana y en la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, donde inició sus estudios de doctorado en Derecho Canónico.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: auditor del Tribunal Regional de Apelaciones Eclesiásticas de Fortaleza; Entre 2005 y 2016 fue párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; y párroco de la parroquia de San Pío X, en el barrio Panamericano, en Fortaleza.

También fue profesor de Derecho Canónico en la Facultad Católica de Fortaleza; asesor canónico de los obispos de la Región Nordeste I de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). Era hasta ahora vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico Regional y de Apelación de Ceará.

El P. Jânison dijo por su parte que recibió la comunicación con temor y temblor, pero confiando en la gracia de Dios, y señaló que irá con el corazón abierto y el deseo de aprender, convivir, escuchar y aportar su contribución, buscando siempre la fidelidad al Evangelio.

Nació el 8 de diciembre de 1969 en Propriá (SE). Fue ordenado sacerdote el 18 de agosto de 1995. Tiene una maestría y un doctorado en Teología con especialización en Catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, y ​​un posdoctorado por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Entre 2011 y 2019, formó parte del grupo de expertos en catequesis del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM).

Entre 2011 y 2018, fue rector del Seminario Mayor Nossa Senhora da Conceição en Aracaju (SE). Entre 2011 y 2017, fue profesor de posgrado en Pedagogía Catequética en la PUC Goiás.

En 2016, fue invitado por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización a colaborar en la revisión del Directorio General de Catequesis.

Actualmente e presidente de la Sociedad Brasileña de Catequistas; miembro de la Sociedad de Catequistas Latinoamericanos; miembro del Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi; Asesor de la Comisión de las Directrices Generales para la Acción Evangelizadora y miembro del Equipo Nacional de Animación del Sínodo.

