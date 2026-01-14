El Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, pidió que se encuentren soluciones pacíficas a lo que sucede estos días en Irán, donde ve el anhelo de su población a vivir en “paz, justicia y dignidad”.

El 28 de diciembre de 2025 estallaron en la capital, Teherán, protestas de los iraníes a causa del aumento de los precios de productos básicos como el pollo y el aceite, debido a la inflación. Con el paso de los días, las manifestaciones se han extendido a más de 180 ciudades.

Estas protestas son consideradas las más fuertes que enfrenta la República islámica desde que tomó el poder en 1979. Sin embargo, las autoridades han respondido con una represión que ha provocado más de 2.500 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos.

En declaraciones a Vatican News, el Cardenal Pizzaballa dijo que ve en el país persa “el anhelo de toda la población iraní, pero también de nosotros, de paz, justicia y dignidad; y por mucho que las autoridades, la política quiera trazar un límite, hay siempre una línea roja que no se puede cruzar”, que es el reclamo la población por una vida digna.

“Donde esto falta, tarde o temprano esta necesidad explota; eso es lo que estamos viendo allí. Espero que se encuentren soluciones pacíficas, que no degeneren en violencia, pero seguramente nadie puede ignorar el anhelo de vida y justicia que forma parte integral de la conciencia de cada persona”, dijo en las declaraciones publicadas el 13 de enero.

Durante la entrevista, el purpurado italiano también abordó la situación en Gaza. Dijo que esta “no ha cambiado mucho” pues, aunque ya no hay una guerra, “todavía hay bombardeos selectivos”.

“Hay más alimentos que antes, pero faltan medicamentos. La gente no solo muere de frío, sino también por falta de atención médica (…). Todo sigue siendo muy incierto. Hay mucho por hacer, pero es evidente que la situación sigue siendo de devastación total”, señaló.

El Cardenal Pizzaballa explicó que el conflicto en Medio Oriente influye de diversas maneras a los fieles del Patriarcado, que abarca también Jordania, donde la guerra influye de manera emocional y también económica.

Finalmente, el purpurado compartió su experiencia en el reciente consistorio extraordinario. Dijo que hubo una “atmósfera muy positiva” y que ha sido importante “porque fue el primer consistorio en mucho tiempo”.

“Los temas tratados no produjeron nada sensacional, pero ese no era el objetivo. El objetivo era iniciar el diálogo, conocernos y definir mejor algunos métodos de trabajo conjunto”, indicó.