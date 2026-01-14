Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, calificó la práctica de la maternidad subrogada como una “nueva forma de colonialismo” en la que los intereses de los adultos se imponen sobre los derechos de los niños.

La Embajada de Italia ante la Santa Sede acogió el martes 13 de enero el evento “Un frente común por la dignidad humana: prevenir la mercantilización de mujeres y niños en la maternidad subrogada”, con el objetivo de fomentar el debate internacional sobre esta práctica y aumentar la concienciación sobre sus implicaciones éticas, jurídicas y sociales.

El evento, celebrado en el Palacio Borromeo de Roma, forma parte del proyecto de sensibilización impulsado por el Ministerio para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades de Italia junto a la Santa Sede en el seno de las Naciones Unidas.

En su intervención, Mons. Gallagher indicó que la maternidad subrogada es un tema que concierne a toda la humanidad, por lo que exhortó a hacer un frente común para frenar “la mercantilización de mujeres y niños”.

La autoridad vaticana destacó que esta práctica “explota los cuerpos y vacía las relaciones”, reduciendo a la persona a un mero producto, tal y como denunció el Papa Francisco. También recordó que el Papa León XIV ha advertido recientemente que la maternidad subrogada sacrifica los derechos de los niños.

Durante su discurso al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede, el Pontífice denunció que “al convertir la gestación en un servicio negociable, se viola la dignidad de ambos, tanto del niño, que queda reducido a un ‘producto’, como de la madre, al explotar su cuerpo y el proceso generativo y alterar la vocación relacional original de la familia”.

En este contexto, Mons. Gallagher advirtió que la maternidad subrogada —aunque presentada como “un gesto de generosidad”—, reduce a la persona a un “objeto de transacción”. “Se trata de la venta de un niño, entregado a los compradores en virtud de un contrato que pone en el centro los intereses de los adultos y no los de los más pequeños”, dijo con determinación.

Precisó además que reduce el cuerpo de las mujeres a un “mero instrumento reproductivo”, afectando la concepción social de la maternidad y de la dignidad humana, según recogió Vatican News.

Tras recordar que grupos feministas también la rechazan, Mons. Gallagher insistió en que se trata de “una nueva forma de colonialismo” que favorece la explotación de las personas más vulnerables y puntualizó que el consentimiento de las mujeres muchas veces es la consecuencia de una “presión económica”.

Finalmente, la autoridad vaticana defendió su “abolición total” y mostró su rechazo a la creación de un marco normativo internacional, algo que, a su juicio, generaría “más niños destinados a ser vendidos”.

El evento también contó con las intervenciones del embajador de Italia ante la Santa Sede, Francesco Di Nitto, del decano del Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede y embajador de Chipre, George Poulides, y de la ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella.