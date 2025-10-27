Más de 30 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, firmaron un manifiesto público dirigido a los asambleístas del Ecuador para solicitar el archivo definitivo del Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida, actualmente en trámite para primer debate en la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.

El documento advierte que la propuesta, impulsada por la Defensoría del Pueblo, “presenta riesgos contra la dignidad de la mujer y la maternidad; contra la vida humana desde su concepción, y contra la familia y su estructura natural”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Los embriones humanos no son mercancía”

Bajo el título “Manifiesto Público: Embriones humanos no son mercancía”, las organizaciones firmantes reafirman que “toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y tiene dignidad propia desde el momento de su concepción, que no es concedida por el Estado ni mucho menos se le puede poner un precio desde el vientre materno”.

En el texto, se denuncia que la Comisión de Salud aprobó para primer debate “un proyecto de ley inhumano y mercantilista, que promueve la legalización de la venta y descarte de humanos concebidos fuera del vientre materno, e instrumentaliza y explota a la mujer embarazada y al bebé, tratándolos como objetos de intercambio comercial en lugar de personas con dignidad”.

Las organizaciones expresan su preocupación por lo que consideran una “imposición ideológica de una Corte Constitucional activista” y acusan a la Defensoría del Pueblo de actuar “con la complicidad inescrupulosa de entidades públicas” para “manipular la coherencia legislativa y monetizar el valor del ser humano según si es deseado o engendrado en otro vientre pagado”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Riesgos éticos y científicos

El manifiesto también recuerda que “frente a la muerte selectiva de un 97% de seres humanos concebidos mediante fecundación in vitro, no podemos permitir que nuestro país genere un limbo jurídico, donde nacen hijos sin padres y se congelan hermanos en una orfandad indefinida”.

Además, señala que las técnicas de reproducción asistida “no solucionan la infertilidad, sino que agravan las condiciones de vida de hijos concebidos por estos medios”, citando los altos riesgos de padecer defectos en el desarrollo o enfermedades graves.

Llamado a los legisladores

En su exhortación a la Asamblea Nacional, las organizaciones firmantes invocan el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción, e insisten en la defensa del derecho natural de todo ser humano.

“La familia es el núcleo de la sociedad, y necesita representantes que defiendan su diseño natural y la protejan de toda amenaza anti humana, que pretenda hacer de los hijos buscados un negocio masivo de embriones solventado por el Estado”, afirma el texto.

Asimismo, los firmantes reconocen la necesidad de brindar “soluciones reales e integrales al problema de la infertilidad”, pero sin recurrir a prácticas que “manipulen ideológicamente la maternidad ni vulneren la salud física y emocional de los matrimonios”.

Finalmente, el manifiesto concluye con un llamado directo a los legisladores ecuatorianos: “Reafirmando nuestra posición de defender la vida de cada ecuatoriano desde su concepción, sin excepción alguna, solicitamos el archivo definitivo de este denigrante, absurdo y nefasto proyecto de ley que deshonra la maternidad y vulnera la santidad de la dignidad humana de cada ecuatoriano dentro del vientre materno.”



