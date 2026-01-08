El Custodio de Tierra Santa, P. Francesco Ielpo, animó a los cristianos a volver a peregrinar a los lugares santos para llevar esperanza a las poblaciones locales, cuyo principal sustento son los visitantes que llegan de diferentes partes del mundo.

El sacerdote franciscano hizo esta invitación durante el encuentro que tuvo recientemente con un grupo de peregrinos que llegaron a Jerusalén desde Roma, gracias a la iniciativa Opera Romana Pellegrinaggi.

Vatican News informó que la reunión tuvo lugar en la ciudad vieja de Jerusalén y asistieron también cerca de treinta sacerdotes, responsables diocesanos y comunicadores para relatar contar cómo han cambiado las peregrinaciones después del 7 de octubre de 2023 —cuando ocurrió el ataque Hamas y la posterior respuesta israelí en la Franja de Gaza— y la necesidad de que regresen los viajes a Tierra Santa.

“El miedo no se vence con palabras, se vence con el testimonio. Ver que los cristianos de todo el mundo vienen a Tierra Santa a visitar los lugares santos genera esperanza y refuerza la razón de venir aquí, no para ver un museo, sino para encontrar una Iglesia viva”, expresó el P. Ielpo.

El sacerdote recordó que las peregrinaciones están entre “las principales fuentes de sustento económico, principalmente, pero no solo, de la comunidad cristiana local”, integrada por unas 50.000 personas en Israel y Palestina, de las cuales unas 6.000 están en Jerusalén.

En ese sentido, dijo que la falta de estos ingresos aumenta el riesgo del progresivo despoblamiento de Tierra Santa. “Estamos asistiendo a un flujo migratorio de familias enteras, no solo cristianas, sino también judías”, señaló el P. Ielpo.

De acuerdo con el medio vaticano, en diciembre se registraron “algunos tímidos signos de recuperación”, con el 100 % de los hoteles de Belén llenos en los días de Navidad y manteniéndose en un 70 % hasta hace unos días. “Además, las autoridades israelíes han concedido 25 000 permisos de 40 días a los palestinos para visitar Israel, y para muchos de ellos ha sido la primera vez en Jerusalén”, informó.

Sin embargo, el custodio de Tierra Santa afirmó que después del 7 de octubre de 2023 “nada es como antes” y no se puede “imaginar un retorno como antes”. “No habrá y tampoco es correcto que lo haya. Esta tierra ha cambiado y esto también cambiará las peregrinaciones y el tipo de peregrino que llega”, añadió.

El P. Ielpo dijo que “quienes vienen, vienen con muchas preguntas y motivados por un sentimiento de fe”. Por ello, quienes acompañan estas peregrinaciones deberán ser capaces de ayudar al peregrino a “no polarizarse de una manera que no genere confianza entre los pueblos, aumentando la distancia entre ellos. Una cosa es denunciar una injusticia y otra es asimilar a toda una población con la injusticia”.

El sacerdote indicó que luego de lo ocurrido en Tierra Santa “no podemos aceptar que crezca el antisemitismo por elecciones políticas”. Relató que al día siguiente del ataque de Hamas muchos estudiantes musulmanes de la escuela de canto multirreligiosa de la Custodia de Tierra Santa se negaron a ir a clase con el maestro judío.

Indicó que tras un largo periodo de meditación el profesor les dijo: “No soy el gobierno de esta nación, solo quiero crear el mejor coro de Jerusalén”. Ello ayudó a que las clases continuaran.

“Antes se hacían peregrinaciones completas sin encontrarse con la comunidad cristiana local. Quizás ahora se pueda ver algo menos y encontrar a alguien más, no solo visitando los lugares santos, sino invitándoles a conocer aquellas realidades que ya hoy acercan a las personas”, afirmó.