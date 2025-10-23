En una audiencia con la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, el Papa León XIV les agradeció por su servicio humilde a las comunidades de Tierra Santa, donde están llamados a dar testimonio de “que la vida vence a la muerte”.

El Papa recordó al inicio de su discurso la misión con la que fue erigida la Orden en 1098: custodiar el Santo Sepulcro, cuidar a los peregrinos y sostener a la iglesia de Jerusalén.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Santo Padre les agradeció por continuar con esa labor que realizan “con la humildad, la entrega y el espíritu de sacrificio que caracterizan a las órdenes caballerescas”, especialmente por su testimonio y solidaridad con los cristianos de Tierra Santa.

En particular, el Pontífice remarcó que todavía hoy ayudan a las comunidades de Tierra Santa “sin hacer ruido ni buscar publicidad” y sosteniendo al Patriarcado Latino de Jerusalén en sus diversas actividades, como las obras caritativas o los proyectos humanitarios.

“Mostráis que custodiar el Sepulcro de Cristo no significa simplemente preservar un patrimonio histórico, arqueológico o artístico —por muy importante que sea—, sino sostener una Iglesia hecha de piedras vivas, que en torno a él nació y aún hoy vive como signo auténtico de la esperanza pascual”, señaló.

A continuación, León XIV reflexionó sobre la misión de la Orden y afirmó que permanecer junto al Sepulcro del Señor “significa renovar la propia fe en el Dios que cumple sus promesas, cuya potencia ninguna fuerza humana puede vencer”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“En un mundo en el que la prepotencia y la violencia parecen prevalecer sobre la caridad, —continuó— estáis llamados a dar testimonio de que la vida vence a la muerte, que el amor vence al odio, que el perdón vence a la venganza y que la misericordia y la gracia vencen al pecado”.

Les exhortó, además, a presidir los lugares santos con fe, para ayudar así a los fieles a “detenerse con el corazón junto a la tumba de Cristo, donde el dolor encuentra respuesta en la confianza”.

Para lograrlo, les aconsejó tener una “intensa vida sacramental”, así como escuchar y meditar sobre la palabra de Dios, con la oración personal y litúrgica, y con la formación espiritual.

Más tarde, el Papa posó su mirada en la esperanza, encarnada en las mujeres que se dirigieron al Sepulcro para buscar a Jesús.

“En cuántas ocasiones, gracias a vuestra labor, se abre una rendija de luz para personas, familias y comunidades enteras que corren el riesgo de verse arrolladas por dramas terribles, en todos los niveles, especialmente en los lugares donde vivió Jesús”, precisó.

También recordó que, cuando San Pedro y San Juan corren hacia el sepulcro y se encuentran con la tumba de Jesús vacía, representa “el gesto de la peregrinación, símbolo de la búsqueda del sentido último de la vida”.

Así, les invitó a vivir su peregrinación a Roma “como una etapa desde la cual reemprender el camino hacia la única meta verdadera y definitiva: la plena y eterna comunión con Dios en el Paraíso”.

A modo de conclusión, les pidió dar testimonio e invitar a los fieles “a vivir las cosas de este mundo con la libertad y la alegría de quien sabe que está en camino hacia el horizonte infinito de la eternidad”.