En Áqaba, ciudad portuaria del mar Rojo en Jordania, se destaca un sitio arqueológico de una iglesia que data de finales del siglo III o comienzos del siglo IV, considerada uno de los espacios de culto cristiano construidos más antiguos del mundo, edificada antes de que el cristianismo recibiera reconocimiento oficial en el Imperio romano.

Descubierta en 1998 durante excavaciones dirigidas por un equipo encabezado por el arqueólogo estadounidense Thomas Parker, la estructura es considerada un hito significativo en la historia del cristianismo primitivo.

La antigua iglesia de Áqaba es una reliquia silenciosa que da testimonio del cristianismo primitivo en Jordania. Crédito: Sanad Sahliyeh - ACI Mena

El equipo de investigadores describió una disposición de tipo basílica, con nave central, naves laterales y un ábside orientado al este, lo que sugiere la existencia de una comunidad cristiana local ya organizada.

Entre los objetos hallados en el lugar se incluyen muros conservados, lámparas de vidrio, cerámica y monedas romanas, que ayudaron a datar el edificio aproximadamente entre los años 293 y 303 d.C.

En las inmediaciones, los arqueólogos también descubrieron un cementerio que se cree estuvo vinculado a la misma comunidad, con pequeñas piezas metálicas interpretadas como partes de una cruz de bronce.

Con el sitio ahora oficialmente reabierto al público, las autoridades jordanas lo presentan tanto como un hito cultural como un símbolo de la prolongada pluralidad religiosa del país, subrayando el lugar de Áqaba (la antigua “Aila”) dentro del panorama cristiano más amplio de la región.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



