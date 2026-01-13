Ante la actual situación política en Venezuela, las diócesis fronterizas de Colombia están preparadas para enfrentar una posible nueva migración masiva, como la que en los últimos años llevó a más de ocho millones de venezolanos a dejar su país.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para noviembre de 2025 en Colombia hay más de 2.800.000 migrantes venezolanos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Aunque desde la captura de Nicolás Maduro en la frontera hay tranquilidad, las parroquias de las diócesis colombianas están atentas por si el flujo de personas comienza a aumentar.

El P. Samuel Arias, delegado de la Diócesis de Cúcuta, dijo a EWTN Noticias que el obispo local, Mons. José Libardo Garcés Monsalve, junto con las diócesis de Tibú, Ocaña y Pamplona “están muy atentos para ayudar, acompañar a nuestros hermanos venezolanos”.

En el caso de Cúcuta —el principal paso fronterizo—, Mons. José Libardo “ha activado las rutas para acompañar el Banco Diocesano de Alimentos, el Centro de Migraciones y la Casa Divina Providencia”, que “desde el 2015 hasta el 2020 brindó más de 5.000 almuerzos diarios” a los migrantes, indicó el sacerdote.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por su parte, el P. Yenner Orozco, delegado de la diócesis fronteriza de Riohacha, indicó que por el momento no se registra “una afluencia masiva de personas, pero sí el retorno gradual de aquellos que viajaron hacia Venezuela en el tiempo de la Navidad y del fin de año”.

Sobre la situación actual de Venezuela, el sacerdote dijo que la Diócesis de Riohacha “está en consonancia total con la Iglesia colombiana y con el pensamiento del Santo Padre León XIV, quien hace poco afirmaba que era importante la superación de la violencia, el respeto de los derechos humanos y la soberanía de nuestro hermano país de Venezuela, y al mismo tiempo la construcción de un camino de paz”.

El P. Orozco recordó a los migrantes que la diócesis cuenta en el municipio de Maicao, usado como ruta entre ambos países, “con un centro de acogida que en este momento estamos haciendo toda la implementación para poder brindar un servicio adecuado”.

Por su parte, Migración Colombia informó que en los primeros días de 2026 se ha mantenido un flujo normal de personas en la frontera binacional. Indicó que hasta el 12 de enero se registraron 46.588 entradas y 45.748 salidas.