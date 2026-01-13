El arzobispo polaco informó el 13 de enero que el Santo Padre aceptó las invitaciones de los obispos católicos de Angola y del presidente del país, João Lourenço.

“En este momento, estamos preparando el plan y el programa de la visita del Papa León XIV a África. Aún no tenemos detalles sobre la fecha exacta ni el programa, pero se comunicarán tan pronto como se definan”, indicó el nuncio, al tiempo que invitó a todos los angoleños a prepararse para este importante evento.

“Espero que la visita del Santo Padre sea una oportunidad para redescubrir los valores que han moldeado al pueblo angoleño y para compartir estos valores con las diversas comunidades que viven y trabajan en todo el mundo”, afirmó el nuncio, que también representa al Papa en Santo Tomé y Príncipe.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé y Príncipe (CEAST), Mons. José Manuel Imbamba, hizo un llamado a los angoleños para que participen en la preparación de la visita papal. “Cada uno de estos comités debe dar lo mejor de sí mismo en la preparación, promoción y realización de todas las tareas asignadas”, afirmó el también Arzobispo de Saurimo.

El Arzobispo de Luanda, Mons. Filomeno do Nascimento Vieira Dias, describió el viaje papal como un “momento de gran consuelo humano y espiritual”, que se produce en un periodo especial de la historia del cristianismo y en el año en que se celebra el “gran jubileo de Luanda: 450 años como ciudad, 450 años celebrando la fe”.

El prelado dijo que la visita del Papa sitúa a Angola en el camino de la evangelización y la universalidad y agradeció al gobierno por “abrir las puertas” a este evento..

Al volver de su viaje a Turquía y Líbano el 2 de diciembre, el Papa León XIV comentó, a bordo del avión papal, que le gustaría viajar “a Argelia para visitar los lugares donde vivió San Agustín, pero también para continuar el diálogo y tender puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán”.

Al haber sido superior general de los agustinos durante 12 años, el Papa León XIV ha visitado diversos países de África como Argelia, Kenia, al menos seis veces; Tanzania, también en varias ocasiones; República Democrática del Congo y Nigeria. Este último país lo visitó nueve veces.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.