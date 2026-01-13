Los vídeos de sacerdotes y obispos expulsando violentamente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de iglesias estadounidenses han acumulado millones de vistas en redes sociales esta semana. ¿El problema? Son falsos, generados con inteligencia artificial.

La agencia de noticias EFE verificó las imágenes que circulan en Facebook, X, TikTok e Instagram y confirmó que son deepfakes creados para aprovechar la tensión actual por las redadas migratorias ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los vídeos se viralizaron con más fuerza tras el tiroteo mortal de una mujer de 37 años en Minneapolis a manos de un agente del ICE. En este clima de tensión, las imágenes falsas muestran clérigos increpando a agentes del ICE e impidiéndoles el acceso a templos durante supuestas redadas.

Incluso en uno de estos vídeos se aseguraba que el Papa León XIV ordenó a sus obispos “oponerse a los actos tiránicos del pedófilo” en aparente referencia al presidente estadounidense.

“Un cardenal pone en su lugar al ICE” u “obispo expulsa a agentes de inmigración en pleno culto” son algunos de los mensajes que acompañan a los vídeos en las publicaciones de redes sociales.

Anomalías compatibles con el uso de IA

En todos los vídeos —que acumulan millones de visualizaciones— se repite el mismo relato, aunque con distintos protagonistas: un sacerdote u obispo increpa y expulsa a agentes de inmigración que, supuestamente, habían entrado en las iglesias para llevar a cabo una redada contra inmigrantes.

La agencia EFE detectó en varias de las imágenes anomalías propias de contenidos generados por inteligencia artificial. En uno de los vídeos, por ejemplo, se observa cómo un libro queda pegado de forma antinatural al brazo de un obispo.

En otro, se aprecian movimientos extraños de los supuestos agentes del ICE: uno de ellos choca contra un banco de la iglesia y queda congelado. En una tercera grabación, las personas que aparecen al fondo permanecen completamente inmóviles y algunos rostros están incompletos.

En esta imagen del vídeo se ve cómo uno de los agentes se ha quedado inmóvil tras chocar contra uno de los bancos. Crédito: Instagram

Tras realizar una búsqueda de varios de estos vídeos, la agencia de noticias española identificó una cuenta de Instagram dedicada a difundir de forma masiva contenidos generados con inteligencia artificial, centrados en supuestos altercados entre ciudadanos y agentes del ICE dentro de la misma narrativa desinformadora.

la agencia de noticias española identificó una cuenta de Instagram dedicada a difundir de forma masiva contenidos generados con inteligencia artificial. Crédito: Instagram

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han informado sobre estas supuestas redadas en iglesias en páginas oficiales ni redes sociales.

Tampoco constan denuncias ni comunicados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aunque el arzobispo de Minneapolis expresó su preocupación general ante las políticas migratorias y llamó a la calma tras el tiroteo relacionado con ICE.

Si encuentras estos vídeos en redes sociales, no los compartas y repórtalos como contenido generado por IA o desinformación.