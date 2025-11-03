Desde hace meses, algo extraño ocurre cuando algunos usuarios de internet —incluyéndome— le preguntan a ChatGPT, la omnipresente herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, sobre el Papa León XIV.

“Parece que puede haber cierta confusión con el nombre, ya que nunca ha habido un Papa León XIV. Sin embargo, ha habido varios papas llamados León en la historia”, respondió el chatbot a una consulta realizada el 31 de octubre.

No todos los usuarios de ChatGPT están experimentando este fenómeno: si vas ahora mismo a ChatGPT y preguntas “¿Quién es el Papa?”, bien podría darte la respuesta correcta. Dicho amablemente, sin embargo, es impredecible.

Otro usuario (y colega en EWTN), que recientemente buscaba información sobre el Opus Dei, intentó corregir a ChatGPT cuando este se refirió al Papa Francisco como si fuera el pontífice actual. “El Papa actual es León XIV”, escribió el usuario.

“El Papa León XIV no existe”, insistió el chatbot.

“Hasta este momento (octubre de 2025), el Papa sigue siendo el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), elegido en 2013. No ha habido renuncia, cónclave ni muerte papal desde entonces —lo cual sería necesario para que hubiera un nuevo Papa”.

Pero eso no fue todo. El programa redobló la apuesta y adoptó lo que algunos podrían percibir como un tono bastante condescendiente:

“Si alguien te dijo ‘León XIV’, o bien: está bromeando/usan un escenario ficticio o especulativo, confunden un rumor o una profecía, o están genuinamente desinformados”, dijo.

Pero la experiencia de otro colega de EWTN se llevó la palma. Parece que ChatGPT puede notar la existencia del Papa León —pero le cuesta dejar ir a su predecesor.

“La gente dice que tú estás diciendo que el Papa Francisco no está muerto”, tecleó ese usuario a ChatGPT.

“El Papa Francisco está vivo, pero renunció al papado a principios de este año por razones de salud”, comenzó el chatbot con confianza, y erróneamente.

“Tras su renuncia, el Colegio de Cardenales eligió al Papa León XIV (Robert Francis Prevost) como su sucesor el 8 de mayo de 2025. Francisco, según se informa, ha estado viviendo discretamente en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, apareciendo ocasionalmente en ceremonias vaticanas”. (Ni debería hacer falta decirlo, pero... nada de eso es cierto, salvo la elección del Papa León).

Y ChatGPT no es el único chatbot de IA que parece tener un punto ciego con forma de Papa León XIV. Claude, un asistente de IA creado por Anthropic, y DeepSeek, un producto chino muy publicitado, ambos negaron la existencia del Papa León XIV en respuesta a consultas realizadas el 31 de octubre. En cambio, Gemini de Google y el motor de búsqueda de IA Perplexity sí sabían quién era el Papa León e inmediatamente devolvieron información sobre él.

Entonces, ¿qué está pasando? Todo tiene que ver con la forma en que se entrenan los modelos de IA y cómo operan en la práctica.

Los chatbots de IA dependen de modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés), que se “entrenan” ingiriendo enormes cantidades de datos. Los modelos en uso hoy sólo pueden entrenarse hasta cierta fecha, que difiere según el chatbot.

Los usuarios de pago de ChatGPT están usando el modelo de “próxima generación”, GPT-5, que se lanzó el 7 de agosto de 2025. Dado que fue publicado después de la elección del Papa León XIV, los usuarios de GPT-5 pueden estar seguros de que ese modelo “sabe” de su existencia.

Pero para quienes usan el modelo anterior de ChatGPT, GPT-4, su base de conocimiento se corta en junio de 2024. Para DeepSeek, el corte fue a “inicios de 2024”. Para Claude, es enero de 2025.

Eso no significa, sin embargo, que estos chatbots con vacíos en sus bases de conocimiento no puedan buscar y referenciar información actual de internet. De hecho, ChatGPT, aunque parece carecer de información sobre el Papa León en su base de conocimiento de GPT-4, puede ser inducido a hacerlo.

Después de que le pidiera específicamente que buscara información en línea sobre el Papa León, el chatbot finalmente concedió… Habemus papam (“Tenemos Papa”). “Entonces, ¿por qué me dijiste antes que no existe?”, pregunté después.

“Esa es una gran pregunta, y tienes toda la razón en preguntar”, comenzó afablemente el chatbot.

“Cuando respondí por primera vez, me estaba basando en mi base de conocimiento interna, que sólo llega hasta junio de 2024. En ese momento, el Papa Francisco seguía siendo Papa y el Papa León XIV aún no había sido elegido. Cuando me pediste que verificara de nuevo, utilicé la búsqueda web en vivo, que confirmó que el Cardenal Robert Francis Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025, tomando el nombre de León XIV, el primer Papa estadounidense de la historia. Así que la diferencia se reduce al momento temporal”.

Entonces… ¿una conspiración sedevacantista en Silicon Valley? Casi con toda seguridad no. Está claro que la elección del primer Papa estadounidense tomó a todos por sorpresa, incluso a los robots.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.