El 20 y 21 de agosto tendrá lugar en Bogotá el IX Congreso de Salud “Un camino de esperanza para el adulto mayor”, organizado por las Hermanitas de los Pobres San Pedro Claver y que contará con la presencia de varios expertos.

La hermana María de Jesús Alzate, de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, explicó a ACI Prensa que la motivación del congreso es “capacitar y apoyar a las personas que están cuidando personas mayores, ya sea en sus casas, ya sea en hogares de ancianos que han surgido, así como a los profesionales en la salud”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Para ello, se dictarán las conferencias Envejecimiento saludable en una sociedad edadista; Derechos y protección legal del adulto mayor, ética en el cuidado de personas mayores; e Inteligencia artificial en el cuidado de personas mayores y autocuidado.

También se hablará sobre Salud mental entre la ansiedad y la depresión; Estrategias para gestionar recursos como medio de financiamiento y sostenibilidad para el desarrollo de proyectos institucionales; Impacto de la espiritualidad y acción de Dios en el proceso de envejecimiento; y habrá un repaso de los 113 años de experiencia de las Hermanitas de los Pobres.

Las personas interesadas pueden optar por la modalidad con o sin hospedaje. Para la primera, el ingreso será el 19 de agosto y el costo es 450.000 pesos colombianos. El costo sin alojamiento es 250.000 pesos colombianos.

El evento será en la Casa de Encuentros San Pedro Claver, en Bogotá. Los pagos se pueden hacer a la cuenta de ahorros Bancolombia 4462-2951-158, NIT: 860.020.290, a nombre de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La hermana María de Jesús Alzate señaló que entre las dificultades que enfrentan los ancianos está “el abandono por parte de la familia y por parte de la sociedad, porque todo hoy es desechable”.

“Pocas familias ve uno que se preocupan por el anciano, que los sacan a caminar, que los llevan al sol, que los llevan a un parque, con las necesidades básicas. Muchas veces los tienen hasta escondidos”, indicó.

Sin embargo, destacó el involucramiento de jóvenes en la preparación del Congreso, quienes están donando su tiempo para el éxito del evento. En ese sentido, animó a las personas e instituciones interesadas a inscribirse.

Para más información, se puede escribir a los correos hogar.sanrafael@yahoo.es y congresodesaludadultomayor@gmail.com. También se pueden comunicar a los números 315 4008243 y 318 2649081.