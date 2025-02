Un estudio del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México (CEFABIOS) subraya la urgente necesidad de atender el envejecimiento de la población en el país y en la Iglesia Católica mexicana.

El informe, titulado “Familia y Vejez: Retos para el México Contemporáneo”, fue elaborado en 2024 por un equipo de 10 investigadores con el apoyo de dos especialistas externos. Su presentación tuvo lugar el 4 de febrero de 2025 en el auditorio de la Universidad Pontificia de México.

El estudio examina aspectos clave como la salud, la educación y la integración social de los adultos mayores, además de incluir reflexiones teológicas sobre la vejez.

Hallazgos del estudio

El P. José Guillermo Gutiérrez Fernández, director del CEFABIOS, explicó en entrevista con ACI Prensa que uno de los principales hallazgos del estudio es “la necesidad de llamar la atención sobre la urgencia de tener políticas públicas, y también líneas pastorales muy claras, para la atención de esta etapa de la vida de este segmento de la población, que en los próximos años va a ir creciendo todavía mucho más”.

El estudio proyecta que para 2030, las personas mayores alcanzarán el 15% de la población mexicana, y llegará a 23% para 2050; es decir, casi una cuarta parte de la población será adulta mayor.

Esto, explicó el P. Gutiérrez Fernández, significa que se deben implementar políticas públicas efectivas, “no solamente en la línea del asistencialismo, sino, sobre todo, en la línea de una cultura de derechos”.

El sacerdote señaló que los ancianos “viven más tiempo, pero también hay menos gente joven que sostenga los planes de pensionamiento y la salud pública”. Además, indicó que existen protocolos no manifiestos que limitan la atención a los adultos mayores en algunos sistemas de salud.

La vejez en la Iglesia Católica

Para el sacerdote, quien además tiene un máster en bioética por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma, este estudio también puede servir para mejorar la atención pastoral a los ancianos.

Explicó que “casi en todo el orbe católico, la población de los adultos mayores aumenta”, por lo que es necesario planificar una “pastoral para los adultos mayores que sea integral”.

Asimismo, señaló que “no se puede dar por sentado que los adultos mayores son siempre las fuerzas vivas de la parroquia”. Destacó que el proceso de secularización también ha impactado a esta población, haciendo que algunos ancianos ya no sean necesariamente los garantes de la tradición religiosa.

En este sentido, subrayó la importancia de fortalecer la relación intergeneracional, promoviendo una “alianza virtuosa entre las generaciones jóvenes y los abuelos”. Explicó que, en muchos casos, los abuelos se encargan del cuidado y educación de los nietos, lo que representa una oportunidad para “transmitir la fe en primer lugar y toda la sabiduría a los jóvenes”.

El P. Gutiérrez Fernández también mencionó el desafío de atender a los sacerdotes ancianos, cuyo número también va en aumento. "No me refiero solo a las casas que no pueden ser solamente como repositorios de viejitos, sino que tengan una atención digna, un cuidado digno".

El estudio está disponible en la Universidad Pontificia de México y también en formato digital en la página web de la Editorial NUN.