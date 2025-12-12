El P. Pablo Abreu, delegado de comunicación para los salesianos en Las Antillas, advirtió que la inteligencia artificial (IA) puede ser como un cuchillo en la vida de las personas, ya que puede ser bien o mal utilizado.

El presbítero dominicano conversó con EWTN Noticias sobre un reciente congreso, realizado en Santo Domingo, sobre el tema “¿Cómo usar la inteligencia artificial para evangelizar?”, en el que se reflexionó sobre sus usos y desafíos.

Tras señalar que la Iglesia Católica siempre está al pendiente de los desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial, el P. Abre precisó que con el congreso buscaban “dotar a los docentes de esas herramientas que actualmente la Iglesia viene presentando”, para que en su labor educativa “puedan tener a la mano lo mejor”.

En ese sentido, el salesiano alertó que “uno de los riesgos mayores es el despersonalizar al ser humano que por el uso excesivo de la inteligencia artificial se aleja de lo que el corazón le dice, que es uno de los llamados que el Papa León XIV nos hace en estos momentos”.

Entre los beneficios, prosiguió Abreu, están “las innumerables tareas que en la actualidad se ven modificadas gracias al uso de la inteligencia artificial”.

El sacerdote indicó entonces que la inteligencia artificial puede ser “como ese cuchillo que te permite cortar los alimentos en la cocina, pero también puede tener ese uso malo para quitar la vida a una persona”.

En resumidas cuentas, indicó, la IA “podría tener múltiples usos y nos corresponde a nosotros como pastores, como educadores, identificar el uso correcto y positivo que cada una de estas herramientas nos ofrecen”.

El sacerdote explicó que, con distintas iniciativas, están dedicados a formar a los fieles en este tema, teniendo en cuenta que no se le debe “tenerle un miedo que les haga alejarse, sino usarlas con el debido criterio”.

El P. Abreu dijo finalmente que un criterio para aplicar la IA es pensar “qué haría Jesús en mi lugar, cómo Jesús llevó su evangelio en aquel tiempo y cómo lo haría ahora”.