El Papa León XIV, que está en Turquía en su primer viaje internacional, reiteró que la inteligencia artificial (IA), si bien puede ser de gran ayuda, no debe afectar ni la dignidad ni las libertades fundamentales de la persona como la libertad religiosa.

Así lo indicó el Santo Padre en un telegrama con la firma del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, enviado al ministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani, con motivo del III Foro sobre Libertad Religiosa, que se celebra en el Palacio Chigi de Roma, la sede del gobierno italiano.

El evento tiene como título “Inteligencia artificial y libertad religiosa: derechos, ética e innovación”.

En su mensaje, recordando un discurso que dio por el jubileo de los gobernantes en junio, el Papa León señala que “espera que el evento ofrezca una reflexión profunda para apoyar y promover el compromiso de las instituciones a todos los niveles, con el fin de garantizar una ‘auténtica libertad religiosa y se desarrolle un encuentro respetuoso y constructivo entre las diferentes comunidades religiosas’”.

Recordando ese mismo texto, el Santo Padre alentó en el telegrama a que la inteligencia artificial sea “de gran ayuda para la sociedad, siempre y cuando su uso no afecte a la identidad y la dignidad de la persona humana y sus libertades fundamentales”.

Para concluir su telegrama de hoy, el Papa León invitó “a todos a prestar una renovada atención a los valores de la libertad y el respeto mutuo” y encomendó a cada uno “a la intercesión de la Santísima Virgen María” para finalmente impartir su bendición apostólica.

