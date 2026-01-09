“Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Yo creo en Dios, a mi manera”. Así resuena Todos estamos bailando la misma canción, el tema con el que la cantante Amaia Montero ha regresado como vocalista del emblemático grupo de música español La Oreja de Van Gogh tras 18 años.

A la creciente lista de artistas que comparten sin tapujos una búsqueda espiritual, como Rosalía, el grupo Hakuna o la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa con la película Los Domingos, se suma ahora Amaia Montero con una letra que, lejos de sorprender, reafirma el hastío de una civilización cansada de respuestas vacías y profundamente necesitada de sentido.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Portada del disco "Lux" de Rosalía, la cantante española. Crédito: Rosalía.

Entender que Dios es parte de nuestra historia

Luis Cabrera es el director de María Studios, una plataforma de contenido católico que promociona a artistas católicos y concibe la música como una herramienta clave de “primer anuncio”, capaz de llevar el mensaje cristiano fuera de los espacios tradicionales de la Iglesia.

Cabrera explica a ACI Prensa que la mayoría de los cantantes hablan de esta búsqueda espiritual “por algo real, algo que está en su corazón”. Señala que vivimos un cambio cultural donde hablar de fe ya no es un tabú: “Hemos pasado de un extremo donde Dios no podía estar en ningún lado, a volver a entender que es parte de nuestra historia”, afirma.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En ese contexto, Cabrera asegura que hoy es más fácil que antes para los cantantes católicos hablar de Dios, ya que la sociedad empieza a reconocer que estaba vacía y que la persona sólo se realiza plenamente cuando integra “cuerpo, mente y espíritu”.

Además, subraya que este crecimiento no se limita a la música litúrgica, sino que incluye propuestas comerciales, diversos géneros musicales y que muchos “se van a animar a incorporar a Dios dentro de su repertorio”.

“La Verdad que la Iglesia ofrece en la persona de Jesucristo”

Sobre esta sed de trascendencia y el arte como una “travesía espiritual” reflexionaba hace unos meses el Obispo de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Xabier Gómez García, en una carta abierta dirigida a Rosalía tras la publicación de su disco Lux, en la que animaba a la cantante a “soltar las amarras” y buscar la paz interior.

En declaraciones a ACI Prensa, Mons. Gómez expresó su deseo de que estas manifestaciones culturales “respondan al interés de los jóvenes por buscar sentido, y ojalá también por encontrarlas en la Verdad que la Iglesia ofrece en la persona de Jesucristo”.

El Obispo electo de San Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, OP. Crédito: CEE

El prelado advierte que aún es pronto para hablar de un “despertar católico” en España, aunque asegura que sí existe “una tendencia que indica un interés por lo religioso”.

Esta inclinación, aunque positiva, propone según el obispo algunos desafíos, como el riesgo de la “autorreferencialidad” e individualismo. “Los jóvenes son hijos de la cultura y pueden seguir a influencers y artistas que hablan de su búsqueda espiritual sin una suficiente formación religiosa”, advierte.

En consecuencia, afirma que esta tendencia apela directamente a la responsabilidad de la Iglesia: “Tenemos que acompañar este interés por lo religioso para que sea un encuentro con la persona de Jesucristo y facilitar una experiencia gozosa de Dios que ayude a la gente a conectar con su deseo de plenitud”.

¿Renacimiento de la religión o moda pasajera?

El profesor Francisco Javier Pérez Latre, director académico de posgrados del Departamento de Marketing y Empresas de Comunicación de la Universidad de Navarra, en España, lleva más de tres décadas enseñando a jóvenes universitarios.

Coautor del reciente estudio Transformación de la relación entre la juventud española y la religión, Pérez Latre reflexionó en conversación con ACI Prensa sobre esta tendencia, concebida para muchos como un “renacimiento religioso y de la fe” y para otros como una “moda pasajera”.

A la luz del estudio, el profesor explica que, en el caso concreto de España, el panorama es contradictorio. Por un lado, existen signos claros de un “despertar religioso”, mientras que los datos demográficos confirman un declive progresivo de la religión.

A este respecto, detalla que actualmente en España se bautizan en torno al 47 % de los niños, mientras que las bodas católicas son solamente el 20 %. También señala la inmigración como un elemento clave del análisis, lo que genera “una realidad nueva de pluralismo religioso”.

Esta situación, según el profesor, evidencia que no se trata tanto de un “retorno de la religión en su sentido institucional”, sino de un renovado interés por formas de espiritualidad “no institucionalizadas”, capaces de llenar el vacío de sentido que muchos experimentan.

Imagen referencial de un bautizo. Crédito: Pixabay.

Hacer a Dios “a mi manera”

Pérez Latre insiste en que este panorama no puede leerse ni como una simple decadencia ni como renacimiento pleno, sino que habla de una realidad “muy ambigua, muy diversa, a veces hasta contradictoria”, distinta a las formas tradicionales del catolicismo donde impera una actitud juvenil marcada por el “compro y escojo lo que me convence”, y donde muchos afirman: “yo soy espiritual, pero no religioso”.

Sobre esto y el “creo en Dios a mi manera” de Amaia Montero, Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante, alertó en el programa de radio “Sexto continente” sobre la tendencia de una fe “convertida en emoción” y lamentó que, bajo esta premisa, “Dios deja de ser alguien que se revela y se da a conocer para convertirse en algo que yo mismo interpreto o creo”.

“Eso de que yo creo en Dios a mi manera es olvidar que Dios también ha tenido una manera, y es que Dios se ha revelado, se ha comunicado, ha venido al mundo, se ha hecho hombre. Entonces, a ver, habrá que darle prioridad a la manera de Dios sobre mi manera”, indicó.

Imagen referencial de la JMJ Lisboa 2023. Crédito: Shutterstock.

Una sociedad que ha agotado las respuestas

Como signo positivo, Pérez Latre destaca la masiva presencia de jóvenes españoles en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa de 2023 y la creciente visibilidad pública de movimientos e iniciativas católicas. Sin embargo, advierte que no basta con celebrar el entusiasmo: “Hay que disfrutar el momento, pero al mismo tiempo detectar las carencias crecientes de formación y de práctica cristiana”.

Para el profesor, tampoco no se trata de una moda pasajera, sino de un movimiento más profundo. A su juicio, “las tendencias de fondo en el mundo occidental están ahí y son hacia una mayor apertura a lo espiritual”.

Esta búsqueda es el reflejo de una sociedad que, según él, “ha agotado sus respuestas”, lo que lleva a muchos jóvenes a pensar que “este mundo que tenemos delante no me está ofreciendo nada donde yo realmente pueda confiar”.

El papel clave de la familia para la transmisión de la fe

También destaca el papel clave de la familia y lamenta que la actual fragilidad familiar resulta “muy inquietante para el futuro de la fe”. En línea con el Obispo de San Feliú, el profesor recalca que el gran reto de este nuevo despertar es cómo transmitir la fe: “No podemos quedarnos satisfechos con el interés de los jóvenes, tenemos que darles las herramientas para vivir cristianamente en un mundo muy agresivo”, destaca.

Además de la difícil situación que atraviesa la institución de la familia, Pérez Latre señala las dificultades para mantener la identidad cristiana en instituciones educativas, donde la presencia de religiosos es mínima, aunque considera relevante que la religión haya dejado de ser “un tabú” en el espacio cultural y mediático.

La fuerza del mundo digital

Señala también que la evangelización en el mundo digital tiene una “fuerza impresionante” por su frescura y su capacidad de hablar el lenguaje juvenil, al mismo tiempo que alerta de peligros como la adicción, la búsqueda del “like” y el riesgo de un “individualismo religioso”.

Desde su experiencia de más de treinta años como profesor universitario, considera que la búsqueda de la verdad sigue siendo la misma, aunque “se desarrolla hoy en un mundo mucho más fragmentado”. La tecnología, afirma, “no es ni la solución a todos los problemas ni la causa de todos los males”, pero sí ha debilitado la atención, algo crucial para la vida de fe: “¿Cómo vamos a rezar si no estamos atentos?”, se pregunta.

Pese a todos estos desafíos, afirma tener una “esperanza total” hacia el futuro, convencido de que la sociedad vive un “agotamiento de respuestas”. Para Pérez Latre, este momento histórico es “una oportunidad decisiva para el futuro de la fe”.