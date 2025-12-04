La cantante Rosalía, que acaba de estrenar su disco “Lux”, y la película “Los domingos”, están entre los agraciados con los Premios ¡Bravo! de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que otorga anualmente desde hace más de 55 años.

La cantante, que recientemente expresó que hay un anhelo vital “que sólo Dios puede llenar” recibe el galardón en la categoría de música y Alauda Ruiz de Azúa, directora de Los domingos, película ganadora del Festival de San Sebastián, lo hace en la categoría de cine.

En la categoría de Prensa, ha sido premiado el escritor Javier Cercas, autor de El loco de Dios en el fin del mundo, fruto de acompañar al Papa Francisco en su viaje apostólico a Mongolia.

La Fundación COPE, propiedad de la CEE, recibe el galardón en la categoría de radio, mientras que el presentador de TRECE, canal del grupo mediático de la Iglesia Católica en España, José Luis Pérez, ha sido distinguido con el premio de televisión.

En la categoría de comunicación digital, se premia la iniciativa Adopta un comercio de ayuda a los negocios afectados por la DANA en Valencia y en la de publicidad la campaña #TanComoTú de Down España.

El Premio ¡Bravo! de Podcast ha recaído en Carlos Roca, por su Roca Poject, mientras que Eva Cañas y María Criado, han sido distinguidas con el galardón de Comunicación diocesana, como responsables del área en la Diócesis de Salamanca.

El Premio Espacial del jurado será entregado al veterano periodista Fernando Ónega.

El acto de entrega tendrá lugar en fechas próximas a la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2026, que se celebra el próximo 17 de mayo.