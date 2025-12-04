Obras Misionales Pontificias en España lanza “Arde”, un sitio web con un mapa digital de experiencias de misión que la Iglesia ofrece para jóvenes en el país a través de parroquias, movimientos e instituciones dedicadas a la propagación de la fe.

Más de 10.000 jóvenes españoles participan cada año en una experiencia misionera, principalmente durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con sus vacaciones lectivas.

Hasta ahora, OMP España editaba cada año una guía titulada Compartir la misión que, ahora, de manera interactiva y con un nombre más sugerente, busca dar un salto cualitativo en accesibilidad y búsqueda de proyectos a los que sumarse, así como ofrecer “un enfoque más evocador”.

“Arde quiere ir más allá, y con un símbolo tan evangélico como es el fuego, animar al os jóvenes a salir de su burbuja espiritual”, explica en un comunicado Carlos de Arteaga, responsable del Consejo de Jóvenes de OMP España.

El nuevo nombre, Arde, también se hace eco de las numerosas frases evangélicas y de las enseñanzas de los santos que hacen referencia a la fe como un fuego que se expande por el mundo.

En especial, ese ha tomado una reflexión de Santa Catalina de Siena: “Si sois de lo que debéis ser, prenderéis fuego al mundo entero”.

“Arde es una llamada. A levantarse. A salir. A vivir la fe sin tibieza. Es el lugar donde los jóvenes como tú descubren que la misión no es para unos pocos. Es el latido de un corazón encendido”, se refleja en el sitio web habilitado al efecto.

“Aquí encuentras propuestas concretas para salir al mundo, servir, amar, dejarte quemar por Dios y propagar el fuego de Su Palabra. Porque Jesús vino a prender fuego a la tierra… ¡y tú también puedes hacerlo!”, animan desde OMP antes de ofrecer el mapa.

En él, están recogidas iniciativas misioneras impulsadas por congregaciones religiosas, delegaciones diocesanas de misiones, grupos, asociaciones y movimientos, instituciones misioneras, parroquias y universidades.

“Hay muchas parroquias que organizan experiencias de misión, pero a nivel interno. Sería fantástico que también aparecieran en el mapa, para que los jóvenes que estén cerca puedan saberlo”, explica Arteaga.