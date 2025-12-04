El Servicio de Promoción vocacional de la Compañía de Jesús en España ultima el lanzamiento en los próximos meses de un videojuego que plantea interrogantes vocacionales.

“Moción. Mira más allá” es el título de la aventura gráfica que busca ayudar a los jóvenes a aprender a discernir, uno de los grandes legados de la espiritualidad ignaciana.

Esta aventura que responde al esquema de los juegos de rol, propone a los jóvenes "un entretenimiento que a la vez propone profundidad y discernimiento acerca de su futuro y de Dios”, según explica la compañía en un comunicado.

Mediante una mezcla de la espiritualidad ignaciana, la ciencia ficción y la física del universo, el videojuego presenta a un joven universitario, Samuel, que se enfrenta al misterio sobre el significado de "unas extrañas gafas que encuentra en el baúl de su abuelo” que le muestran “realidades imposibles”.

El protagonista del videojuego vocacional de los jesuitas se llama Samuel. Crédito: Compañía de Jesús.

La preparación de esta nueva herramienta de discernimiento vocacional se ha preparado a lo largo de los últimos tres años con la colaboración de más de 230 alumnos de una veintena de centros educativos de Formación Profesional y de universidades vinculados a los jesuitas y también ajenos a la Compañía.

El videojuego cuenta con un sitio web en el que se ofrecen algunos detalles sobre el proyecto, como que son tres personajes los que ayudarán a Samuel a ir profundizando en el significado de las gafas misteriosas.

Un profesor de física, una astrónoma y un sacerdote le ayudarán discernir las diferentes mociones del Espíritu que se le van presentando: sequedad, claridad, alegría, turbación, plenitud, confusión, tristeza o paz.

El lanzamiento de la aventura gráfica como aplicación para teléfonos móviles está previsto para el próximo mes de abril de 2026. Hasta entonces, se podrán seguir las novedades del videojuego a través de Instagram y TikTok .