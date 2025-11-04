La Compañía de Jesús y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han apartado a un sacerdote acusado de presuntos abusos sexuales sobre un menor, cometidos a principios de siglo en Alicante y Zaragoza, de las que tuvieron conocimiento hace cuatro meses.

Según el comunicado difundido por los jesuitas, el caso fue denunciado en julio a través de su canal interno de denuncias, pero no fue hasta el mes de septiembre cuando “se pudo recabar un testimonio verosímil”.

Así, la Compañía de Jesús envió la información a la Fiscalía, para que se determine si los hechos están o no prescritos para la justicia civil, y se puso a disposición para colaborar en todo lo necesario.

“En cualquier caso, recordamos que, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido”, añaden.

Por otro lado, los jesuitas avisaron de las denuncias a la CEE, donde el presunto abusador desempeñaba un cargo en el órgano de coordinación episcopal, del que fue apartado "en espera de que se clarifique la situación”.

El acusado permanece “en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión”.

Asimismo, y “sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia del jesuita acusado”, la Compañía continúa recabando testimonios “que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos”.

“Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados”, señalan en el comunicado en el que reiteran que “el compromiso de todos los centros de la Compañía de Jesús en crear entornos seguros es inequívoco”.