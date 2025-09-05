Los jesuitas José Antonio Alcáin, Gonzalo Ibáñez, Román Múgica y Jesús María Munárriz han sido trasladados desde la comunidad de Javier a otras de la Compañía de Jesús en España, tal y como se refleja en la tabla de destinos publicada recientemente .

Dos de ellos han sido destinados a Pamplona, uno al Santuario de Loyola y el cuarto a Málaga.

Con estos nuevos destinos, queda clausurada la comunidad de los jesuitas en el lugar donde nació el patrón de las misiones, San Francisco Javier, uno de los primeros en unirse a San Ignacio de Loyola después de trabar amistad en la Universidad de la Sorbona en París.

Esta comunidad estaba destinada a atender el Centro de Espiritualidad situado junto al castillo en el que nació el santo misionero en 1506. La Compañía de Jesús ha asegurado a ACI Prensa que esta actividad no corre riesgo.

“El proyecto apostólico y espiritual de Javier, así como su actividad se mantienen con absoluta normalidad como hasta ahora”, detallan, con la salvedad de que “a nivel comunitario la gestión pasa a estar en Pamplona”, la capital navarra, a unos 50 kilómetros del lugar.

El Centro de Espiritualidad de Javier es un complejo que ofrece la posibilidad de profundizar en la espiritualidad ignaciana, de manera principal mediante la impartición de los ejercicios espirituales, pero no solo.

“No nos cerramos a otros caminos de espiritualidad, porque creemos que cada espiritualidad con sus peculiaridades enriquece a las otras. Dialogar desde la Espiritualidad Ignaciana con otras espiritualidades puede generar más alternativas para vivir hondamente la fe cristiana”, detallan en su sitio web.

El complejo cuenta con una casa de ejercicios de 49 habitaciones, capillas, salas y comedores; un centro juvenil destinado al discernimiento espiritual de manera individual o en grupo, con casi 200 camas; y un albergue, que presentan como “un lugar ideal para grupos juveniles con dinámicas propias” que cuenta con 67 camas.

De acuerdo a datos del Anuario Pontificio recogidos por el sitio web especializado Catholic-Hierarchy , la Compañía de Jesús ha pasado de tener casi 2.200 comunidades en 1966 a 1.200 en la actualidad, fruto del descenso de sus miembros.

A finales de los años 60 del siglo XX contaba con más de 20.000 sacerdotes y 36.000 religiosos no presbíteros. Hoy son poco más de 10.000 y menos de 14.000 respectivamente.

a Compañía de Jesús en España incorpora este mes de septiembre a cuatro nuevos novicios .