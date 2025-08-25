En un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el Papa León XIV alabó la “paciencia e ingenio” del misionero jesuita lituano Andrius Rudamina, que evangelizó en China hace 400 años.

El texto está dirigido al Cardenal Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, Arzobispo de Goa y Daman (India), con motivo de los actos celebrados en la catedral vieja de Goa para celebrar la efeméride de la llegada del jesuita a la India camino de China, el primer lituano en hacerlo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Uniéndose a su agradecimiento a Dios todopoderoso por el testimonio de este sacerdote misionero, cuya sólida fe católica aún se manifiesta en la lituania actual, Su Santidad ruega que la celebración de tanta generosidad y valentía en llevar el mensaje salvador del Evangelio a todos los pueblos anime a muchos en nuestro tiempo a responder con similar paciencia e ingenio a la tarea de la evangelización”, expresa el mensaje.

Por otro lado, León XIV confía en que, “sobre los cimientos del celo misionero del padre Rudamina y su impresionante legado de diálogo e integración cultural”, los cristianos se sientan animados “a fomentar el diálogo ecuménico e interreligioso que pueda ser modelo para todos en una sociedad de armonía fraternal, reconciliación y concordia”.

¿Quién fue el P. Andrius Rudamina?

El P. Andrius Rudamina nació en 1596 en el seno de una familia noble católica lituana, en el pueblo de Rudamina, cercano a la capital, Vilna, a donde se trasladó al cumplir 17 años para continuar sus estudios en el colegio jesuita.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Se decidió pronto a incorporarse a la Compañía de Jesús, pero su padre se oponía, por tratarse del único varón, para el que tenía pensada una carrera como estadista que perpetuara el apellido y gestionara los bienes familiares.

Así, fue enviado a estudiar Filosofía a la Universidad de Maguncia, de donde pasó a la de Lovaina, para aprender Derecho.

Enterado de una grave enfermedad de su padre, interrumpió sus estudios para retornar a casa. En Lituania comenzó a trabajar para su tío, el Obispo de Vilna, Eustachy Wołłowicz.

Poco después de fallecer su padre, se unió a los jesuitas, haciendo sus primeros votos en 1620. Tras estudiar Teología en la Universidad jesuita de Vilna, fue enviado a Roma para completar su formación.

En 1625 fue autorizado a ir de misionero a China. En su ruta, llegó a Goa el 22 de agosto de 1625. El P. Rudamina permaneció en China evangelizando hasta septiembre de 1631.