El Cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio de la Cultura y la Educación del Vaticano, habló sobre el álbum musical Lux, de Rosalía, y dijo que con esta producción la cantante española muestra que “la experiencia religiosa” es esencial en el ser humano.

Los artistas son “grandes conductores de la lengua”, pero también “aliados” en “la búsqueda que todos hacemos de un sentido para nuestras vidas”, dijo el cardenal portugués a la agencia Efe, desde Praia, capital de Cabo Verde (África), donde tuvo a su cargo la ponencia inaugural de la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE 2025).

Rosalía explicó en México que Lux, en el mercado desde el 7 de noviembre, se inspiró principalmente en “la mística femenina. Investigué santas de diferentes lugares del mundo y conocí historias increíbles. Recuerdo poner un mapamundi con pins y post-its en mi estudio, marcándolas. Estas canciones tienen inspiración en ellas y me han servido para escribir este disco”. Entre ellas, citó a Santa Rosa de Lima, Santa Juana de Arco, Santa Teresa de Ávila y Santa Olga de Kiev.

“Los artistas son sensores. Cuando una creadora como Rosalía habla de la espiritualidad quiere decir que ella capta una necesidad profunda de la cultura contemporánea de acercarse más a las razones espirituales, de fomentar una vida interior, de valorar la experiencia religiosa como una experiencia fundamental, un ingrediente fundamental en la construcción de lo humano”, dijo el Cardenal Tolentino de Mendonça a Efe.

La lengua, un motor para la paz y la comprensión mutua

En su ponencia en el CILPE 2025 el 11 de noviembre, el cardenal resaltó que los idiomas son un motor para la práctica de la comprensión mutua y para construir “empatía y hospitalidad”, ante la polarización del mundo actual.

Recordando el llamado del Papa León XIV para educar en una paz “desarmada y desarmante”, el prefecto vaticano destacó que “desarmar las palabras, como propone el Papa León, muestra cómo la reconciliación social y la justicia se juegan al interior de los idiomas: de instrumento de violencia, el idioma debe pasar a lenguaje de la misericordia”.

El purpurado portugués también recordó la importancia de la lengua materna en la vida de la persona y recordó que el Papa Francisco pedía estar atentos a las madres que son quienes “transmiten la fe: la fe se transmite en dialecto, es decir con el lenguaje de las madres”.

Tras recordar el aporte de grandes maestros del idioma castellano como Garcilaso, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Cervantes, el purpurado destacó que las lenguas “no tienen un creador, tienen creadores, son construidas por muchas voces que las hablan” y en ese sentido permiten crear la diversidad”.