La IX Cumbre Internacional del apostolado empresarial católico His Way At Work, celebrada el pasado mes de septiembre en Cancún (México), premió el proyecto de coaching católico CrisTouch, impulsado por la joven María Massagué.

Nacida en Barcelona hace 28 años y procedente de una familia católica, Massagué se formó en primera instancia en turismo, dirección hotelera y marketing digital. A los 24 años, se preguntó si quería seguir trabajando en ese ámbito toda la vida y decidió hacer un alto en el camino, que aprovechó para estudiar en la Escuela Europea de Coaching.

En este nuevo desempeño, sentía aún que había algo que no terminaba de encajar: “Me encontraba en sesiones en las que a mí me hubiera encantado poner a Dios en el centro, de alguna forma: hablar del perdón, hablar de la misericordia. En varias sesiones algunas personas no podían avanzar porque no querían perdonar”, explica en conversación con ACI Prensa.

A través de las redes sociales, conoció que la Universidad Francisco de Vitoria, a través de la Escuela de Liderazgo Isabel La Católica puso en marcha a inicios de 2025 la incubadora de proyectos para emprendedores EROI (Retorno Eterno de la Inversión, por sus siglas en inglés).

Presentó un proyecto de coaching católico que fue seleccionado para formar parte de los 20 beneficiados por EROI. A lo largo de un año, María Massagué ha hecho un doble recorrido empresarial y espiritual, con la ayuda primordial de Eduardo Gómez, empresario católico , impulsor del retiro Zaqueo y director del programa EROI.

El momento “en el que todo cambió” en ese camino fue su participación en un Seminario de Vida en el Espíritu: “Lo puedo explicar, pero si no lo has vivido, al final no puedes acabar de entender quién es el Espíritu Santo y qué puede hacer en ti”, expresa la joven empresaria, quien además concretó su propuesta al terminar esta experiencia.

“Ahora me puedo abandonar, ahora puedo abandonar mi proyecto” (...) Ya no es cuestión de cómo lo hago, es Cristo, voy a los jóvenes, voy a las personas que tienen a Dios en su vida con el propósito y la misión de un día poder ir a cualquier persona, porque todos necesitamos conocer a Cristo y todos necesitamos ser sanados”, explica a ACI Prensa.

Un antídoto al “miedo” de consultar a Chat GPT

A lo largo de los últimos meses, María Massagué ha dedicado mucho tiempo a analizar las preocupaciones y anhelos de los jóvenes, que en muchas ocasiones están recurriendo a Chat GPT y otras inteligencias artificiales para preguntar por sus problemas.

Al informarse, descubrió que “más del 55% de los jóvenes en España tienen pensamientos suicidas y, a nivel mundial, son cifras parecidas. Me moría de la pena. Pero, ¿cómo es posible?” se preguntó.

Para la joven emprendedora, el riesgo de consultar a las inteligencias artificiales sobre temas delicados como el aborto o el suicidio, es grande: “Chat GPT, en muchas ocasiones, te dice: ‘Consúltalo con un adulto’. Pero si no lo quieres consultar con un adulto, te dice otras opciones. A mí esto me aterra, me da mucho miedo por mí, por mi generación y, si Dios quiere, por mis hijos”, detalla Massagué, casada hace tres años.

Muchos jóvenes, denuncia desde su experiencia como coach, prefieren hablar con una inteligencia artificial “porque les dice algo que les gusta” y les resulta "mucho más empático” porque les dice cosas que para ellos “tienen más sentido”.

Esto sucede porque la IA “ya te conoce, ya sabe lo que tú quieres escuchar, porque imita cómo tú te comunicas”.

Inversores para llevar luz y esperanza al corazón de los jóvenes

CrisTouch está aún en fase de despegue empresarial. De momento, a través de su sitio web, permite acceder a un test de personalidad gratuito y a una serie de servicios de coaching con perspectiva católica, con la finalidad de “llenar de luz y esperanza el corazón de los jóvenes”.

El proyecto fue premiado, no sólo por su realidad presente, sino por su potencial: “Queremos estar donde ellos están. Queremos estar en la tecnología, en su móvil. Cuando están tristes, cuando tienen esos pensamientos y se encierran en su cuarto, lo que les queda es el móvil. Queremos estar en ese lugar que ellos puedan tener a alguien que les escuche, que les entienda”.

La propuesta es “un camino de sanación, un camino de crecimiento espiritual” cuyo objetivo es que el joven “se encuentre con Dios” comenzando por descubrir su temperamento y sus heridas para iniciar un proceso de sanación que le permita reconocerse como hijo de Dios.

Para lograrlo, María Massagué cuenta con un equipo formado por empresarios, psicólogos, sacerdotes y laicos consagrados que le ayudan a afinar los pasos de ese caminar en la virtud, contando con los pecados y vicios dominantes de cada persona.

Para poder llegar al móvil de los jóvenes, María Massagué necesita, después de un año de intenso trabajo, inversores que quieran sumarse a este proyecto que conecta con el anhelo expresado por la cantante Rosalía referente al vacío “que solo Dios puede llenar” , que permita escalar el proyecto y llegar a jóvenes de todo el mundo.

A María le encantaría poder ofrecérselo a la cantante, con la que además comparte tierra de origen: “Sería espectacular poder hacer un mensaje en conjunto, poder decir: vamos a intentar ayudar desde nuestra humildad, desde nuestras miserias, a esos jóvenes que también se sienten perdidos”.

Aunque necesita el apoyo de otros empresarios, y a pesar de su juventud, esta joven se muestra confiada en la Providencia: “Con el Espíritu Santo he tenido muchísimas señales de que voy por el buen camino de que es lo que Dios quiere. Cada mañana antes de ponerme a trabajar en algo de ChrisTouch le digo al Señor: ayúdame esto es tuyo, yo quiero ser tu instrumento”.

Cuando los problemas aparecen, también dice en su interior: “Señor yo sé que esto está en tu Corazón. Ayúdame a ver cómo lo llevo a estos jóvenes”.