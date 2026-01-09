El Vaticano dio a conocer este 9 de enero las ceremonias que presidirá el Papa León XIV en los primeros meses del recién estrenado año 2026, marcados por la Solemnidad de la Conversión de San Pablo Apóstol y los ejercicios espirituales de Cuaresma.

Cada 25 de enero, la Iglesia Católica celebra el milagro de la conversión de San Pablo Apóstol, quien recibió directamente de Cristo resucitado la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones.

En esta ocasión, el Santo Padre se trasladará a la Basílica de San Pablo de Extramuros para presidir las Segundas Vísperas a las 17:30, hora de Roma.

El 2 de febrero celebrará la fiesta de la Presentación del Señor con una Misa en la Basílica de San Pedro a las 17:00 de Roma, una cita que coincide con la 30 Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

El 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, está previsto que realice la tradicional procesión penitencial desde la Iglesia de San Anselmo, a las 16:30 horas, hasta la Basílica de Santa Sabina, donde celebrará una Misa e impondrá las cenizas.

Los Ejercicios Espirituales del Santo Padre junto a la Curia Romana arrancarán el 22 de febrero y culminarán el día 27 en el Palacio Apostólico del Vaticano. El año pasado, debido a su complicado estado de salud, el Papa Francisco siguió los ejercicios espirituales desde el Hospital Gemelli de Roma.

Al inicio de su pontificado, el Papa Francisco solía realizar los ejercicios espirituales de Cuaresma junto a la Curia Romana en la Casa Divino Maestro, ubicada en la localidad italiana de Ariccia.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19, el Pontífice optó por invitar a los miembros de la Curia a vivir estos ejercicios de manera individual. Posteriormente, una vez retomados los encuentros presenciales, los ejercicios se llevaron a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano.