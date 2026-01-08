Ante el reciente robo de objetos sagrados de la Catedral Metropolitana de Santiago (Chile), la Iglesia local lanzó una campaña para recuperarlos.

“No se roba la casa de Dios”, es el título del video que circula en las redes sociales mostrando imágenes de las piezas sustraídas.

En la descripción se puede leer: “Hoy debíamos celebrar con alegría la Epifanía, la visita de los Reyes Magos a Jesús. Pero robaron la catedral y cuando eso sucede, nos roban a todos. Robaron no sólo objetos sino el arte, la historia, el legado que con cariño se transmitió de generación en generación”.

Al respecto, precisa: “Las piezas extraídas de origen jesuita son parte del arte y la historia de este país”, y agrega: “No son piezas que se puedan rehacer, es esencial recuperarlas”.

“Hoy no sólo robaron la Catedral de Santiago, nos robaron a todos”, insiste el video, y dirigiéndose a los fieles expresa: “Si ves algo, si sabes algo, repórtalo a Carabineros de Chile”.

“No tengas miedo, ten fe, hoy tu catedral te necesita”, concluye.

El clip de video fue compartido tanto en las redes sociales de la catedral, como por el Coro de la Catedral y el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali.