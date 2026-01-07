Las exmonjas clarisas de Belorado, excomulgadas de la Iglesia Católica en junio de 2024 por el delito de cisma, tienen un nuevo plazo para dejar el monasterio que aún ocupan ilícitamente y se ha establecido una fecha en febrero para su desalojo de no acatar la orden judicial.

Las exreligiosas tienen plazo de un mes para entregar el inmueble. De no hacerlo, el desalojo se realizará el 10 de febrero de 2026 a las 9:30 (hora local), según refiere un comunicado de prensa de la Oficina del Comisario Pontificio y Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta.

El auto de ejecución provisional con el plazo, dado a conocer este miércoles, ha sido dictado por la Plaza Nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, en el que se precisa además que “contra este auto no cabe recurso alguno”.

El tribunal también ha dictado, el 5 de enero, un decreto que ordena el desalojo para el 10 de febrero.

El comunicado precisa finalmente que aunque el decreto se puede recurrir, “la presentación del recurso no suspenderá los efectos” del mismo y, por lo tanto, “todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto”.

En diciembre de 2025, las cinco religiosas mayores de Belorado que no participaron en el cisma —clarisas entre 87 y 101 años de edad— fueron rescatadas por la Guardia Civil, para ubicarlas en comunidades de clarisas y pasar la Navidad con ellas.

También a finales de 2025 no se admitió a trámite la demanda por vulneración de derechos fundamentales de libertad religiosa, de asociación y de principio de igualdad que interpusieron las cismáticas contra Mons. Iceta y la Archidiócesis de Burgos.

Asimismo se confirmó “la incapacidad de Dña. Laura García de Viedma [exabadesa y líder de las cismáticas] para representar a los Monasterios de Belorado y de Derio, como ya resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificó posteriormente el Tribunal Supremo”.

Las exmonjas cismáticas de Belorado saltaron a la fama con sus dulces de chocolate, lo que las llevó a ser una de las atracciones de la prestigiosa feria gastronómica Madrid Fusión.

Estas exreligiosas publicaron en mayo de 2024 una declaración cismática en la que anunciaban su renuncia a la Iglesia Católica, poniéndose bajo la autoridad de un falso obispo excomulgado en 2019.