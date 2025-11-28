Esta nota ha sido actualizada desde su primera publicación para incluir novedades sobre el caso que se han producido a lo largo del viernes 28 de noviembre.

La exabadesa cismática del Monasterio de Belorado, Laura García de Viedma, fue detenida este jueves por la Guardia Civil junto a otra exclarisa y un anticuario por presunta venta ilegal de obras de arte.

La operación se desarrolló en la tarde de este jueves en el Monasterio de Belorado, donde permanece la comunidad cismática que, en mayo de 2024, hizo público un manifiesto sedevacantista en el que renunciaba a pertenecer a la Iglesia Católica.

Según informa la Guardia Civil, la investigación se inició después de que se detectaran en el mercado de antigüedades varias piezas de valor histórico-artístico que podrían pertenecer al Monasterio de Santa María La Bretonera, en Belorado.

Tras una investigación, "se constató la venta a través de internet de varias piezas históricas" en una tienda de antigüedades de Madrid. Entre ellas, una figura de San Antonio de Padua del S. XVII que ha sido recuperada.

Figura de San Antonio de Padua recuperada en el Monasterio de Belorado (España). Crédito: Guardia Civil.

Durante el registro de los Monasterios de Belorado y Orduña se intervinieron numerosas obras de arte que se han puesto a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos, que mantiene abierta la operación "con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado".

Las religiosas y el anticuario han pasado la noche en el calabozo y este viernes ha pasado a disposición judicial en Briviesca hasta quedar en libertad pasadas las 14:00, hora local.



Hasta el juzgado también acudieron las otras integrantes de la comunidad cismática para declarar por un caso de apropiación indebida relativo a los coches de la comunidad monástica de la que no forman parte desde su condena canónica.

La exabadesa cismática de Belorado, Laura García de Viedma, comparece ante los medios. Crédito: Francisco Canals.

En paralelo a la detención de García de Viedma, el jueves por la tarde, en el Monasterio de Orduña —donde permanece una parte de las exclarisas cismáticas— y se detuvo ala segunda exreligiosa, se llevó a cabo otra operación policial con el objetivo de poner a las hermanas mayores, de más de 90 años, bajo la tutela de la Federación de Clarisas de Aránzazu.

La operación resultó infructuosa, como ya sucedió el pasado mes de agosto.

El portavoz de las exclarisas, Francisco Canals, difundió a los medios un breve vídeo en el que se observa el operativo policial en el Monasterio de Orduña, asegurando que “por el momento las autoridades no han logrado llevarse a las monjas mayores”.

Por su parte, una de las monjas cismáticas se quejó, a través de Instagram , de las dos operaciones policiales desarrolladas este jueves: “No sé si somos las peores terroristas que tiene este país, pero desde luego dudo mucho que a otras personas se les trate como se nos está tratando a nosotras”.

“El bien de nuestras hermanas no es que se las lleven, sino que las permitan estar con nosotras”, añadió.

En otro vídeo , la misma exclarisa denunció “nocturnidad, alevosía, mentiras calumnias” en la operación para tratar de trasladar a las hermanas mayores.

Causas judiciales pendientes

Más allá del proceso canónico seguido contra las exclarisas que se rebelaron contra las autoridades eclesiales y que culminó con su excomunión, este grupo está siendo investigado por diversas causas.

La exabadesa, tiene abiertas dos cusas penales. Una, por venta ilegal de 1,73 kilos de oro, por los que habría obtenido 130.000 euros, y en la que están encausadas otras dos integrantes exreligiosas.

En la otra, está acusada de estafa relacionada con la gestión de la hospedería que tuvieron en el Monasterio de Derio y por los intentos de registrar la comunidad religiosa como entidad civil tras el cisma, lo cual fue declarado ilegal.

Por otro lado, está pendiente de resolverse la denuncia por impago a la Diócesis de Vitoria por la compra del Monasterio de Orduña, que debía haberse efectuado entre 2022 y 2023 y que no se materializó al bloquear el Vaticano la venta del Monasterio de Derio, con el que pretendían pagar.

Asimismo, el grupo de cismáticas está pendiente de ser desalojado del Monasterio de Belorado.

ACTUALIZADO el 28 de noviembre de 2025 a las 15:44 horas GMT+2.